Los ADRs caen hasta 2,5% tras abrir al alza, mientras que los bonos en dólares muestran una tendencia alcista este miércoles, aunque recortan ganancias respecto de inicios de jornada. En tanto, el S&P Merval cae en dólares cae a nivel local.

El mercado se mantiene optimista y continúa el rally ante la expectativa de que una recompra de bonos baje el riesgo país. Esto facilitaría enfrentar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera sin inconvenientes.

Entre los títulos soberanos en dólares, el Bonar AL30 lidera los aumentos (0,7%), mientras que el Global GD30 avanza 0,6%. En el otro extremo, destaca una baja en el Bonar AL29. En ese contexto, el riesgo país medido por el J.P. Morgan se repliega un 2,1%, hasta los 601 puntos básicos.

Nicolás Cappella, de IEB, destacó que los bonos y las acciones argentinas continúan en buena racha, y que, en la ley internacional, "ya se van acabando los rendimientos de dos dígitos".

Con la mejora del riesgo de deuda, varias empresas y gobiernos provinciales se volcaron al mercado de capitales en búsqueda de fondeo por la reducción de costos y el alargue de financiación, lo que apoya a una menor presión sobre el tipo de cambio.

La Ciudad de Buenos Aires emitió el martes deuda por u$s600 millones a un rendimiento de 8,125%, con una vida promedio de siete años, sumándose a las emisiones corporativas de TGS, Pampa, Edenor, Pluspetrol y Tecpetrol.

S&P Merval y ADRs

En cuanto a la renta variable, el S&P Merval cayó 2,1% hasta los 2.869.723,54 puntos, mientras que su contraparte en dólares retrocede 2,1% a 1.950,87 puntos.

Las acciones líderes que más bajaron en pesos fueron las de Grupo Supervielle (-4,1%), Sociedad Comercial del Plata (-3,4%) y Grupo Financiero Galicia (-3,2%). Por su parte, Edenor sube 0,5%.

En Nueva York, los ADRs operan mixtos, destacándose las subas de Edenor (+2,5%) y Transportadora de Gas del Sur (+2%), así como las bajas de Grupo Financiero Galicia (-2,5%) y Grupo Supervielle (-1,7%).

Fuente: Ámbito