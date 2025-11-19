Gendarmería Nacional interceptó en la madrugada de este miércoles un camión que circulaba por el Control Forestal, en Caucete, transportando 30 toneladas de mineral cuarzo sin la documentación obligatoria, informaron fuentes oficiales. El operativo estuvo a cargo del personal del Escuadrón 66 “San Juan”, que verificó irregularidades en el tránsito del vehículo y su carga.

Según indicaron los efectivos, el rodado transitaba sin los papeles requeridos para el transporte de minerales, lo que implica una violación a la Ley Provincial 494-M de Unificación de Legislación Minera del Nuevo Cuyo, específicamente a los incisos 21, 30 y 32, vinculados al “Tránsito de Minerales”.

Tras constatar la infracción, el procedimiento quedó bajo la órbita del Juzgado de Paz de Caucete y contó con la intervención directa del Ministerio de Minería de San Juan, encargado de fiscalizar la legalidad del transporte y destino del mineral extraído.

Las autoridades no brindaron detalles sobre el origen del cargamento ni sobre el destino previsto, aunque remarcaron que estos controles buscan reforzar la trazabilidad y la correcta circulación de materiales mineros dentro del territorio provincial.