El presidente Javier Milei recibió este miércoles 19 de noviembre al tenor italiano Andrea Bocelli en la Casa Rosada, en el marco de la gira que el artista realiza por Buenos Aires. El encuentro tuvo lugar en el Salón Blanco, donde el mandatario encabezó un acto protocolar para distinguir al cantante con la Orden de Mayo.

La ceremonia se desarrolló en un clima distendido. Según detalló la locución oficial, la condecoración “simboliza el reconocimiento de la Argentina a quienes por sus méritos se hacen merecedores de una de las más altas distinciones que confiere el país”. Al recibir la medalla, Bocelli agradeció el gesto y afirmó: “Vivo este momento como si fuera un sueño. Nunca me imaginé que un día llegaría a recibir un reconocimiento como este. Quiero agradecerles a todos desde lo profundo de mi corazón. Espero volver pronto”.

Tras sus palabras, el tenor se sentó al piano e interpretó la melodía del tango “Por una cabeza”. Luego cantó el clásico “Bésame mucho”, lo que generó un prolongado aplauso de los presentes.

La visita del artista a la sede gubernamental se dio en medio de una agenda cargada de presentaciones en la ciudad. Durante el fin de semana, Bocelli protagonizó un cruce generacional al invitar a Nicki Nicole a interpretar “Vivo por ella” en su concierto en el Hipódromo de San Isidro, ante miles de espectadores. La cantante rosarina expresó su emoción en redes sociales, donde aseguró que había vivido “la mejor noche” de su vida.

Además, el lunes, Bocelli se presentó en el Teatro Colón, donde desplegó su repertorio ante una sala colmada que celebró cada una de sus interpretaciones. Su paso por Buenos Aires cerró con la distinción oficial y la breve actuación en la Casa Rosada, que marcó uno de los momentos más destacados de su visita al país.