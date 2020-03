Control de coronavirus en la frontera de San Juan: no hay médicos y los policías usan barbijos donados por la gente

A 68 kilómetros de la capital de San Juan está el control policial de San Carlos, un paso obligado para todos aquellos que quieran entrar o salir de la provincia hacia Mendoza.

El miércoles todos se durmieron luego de que el gobernador Sergio Uñac dijera que por la pandemia de coronavirus se iban a reforzar los controles.

“Queremos mantener aislada la provincia del coronavirus. En cada uno de los controles de ingreso estamos preguntando de dónde vienen. Estamos extremando los recursos para no tener ningún caso”, dijo Uñac.

Pero DIARIO HUARPE visitó el control el jueves temprano y constató que había más de 15 policías trabajando sin barbijos. Solo a media mañana algunos consiguieron unos de tela, donados por la misma gente que pasaba por el lugar y quedaban registrados en una planilla.

(Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

Pese a que la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, anunció hace una semana en conferencia de prensa que la provincia destinó $ 15 millones para la compra de guantes y barbijos, efectivos de este puesto aseguraron que todos los insumos que les mandan "son escasos" y que por lo tanto no podían cubrirse la boca al entrevistar a los recién llegados.

La gente les regaló barbijos a los policías. (Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

El puesto de San Carlos opera todo el día y todos los días, pero desde el domingo pasado los controles se intensificaron por el protocolo del coronavirus que anunció el Gobierno nacional y las medidas que tomaron Mendoza y San Juan frente al avance de la enfermedad que ya provocó 3 muertes en el país y más de 200.000 afectados en el mundo.

Uno de los efectivos colocándose el barbijo para protegerse del virus. (Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

Cerca de las 10 de la mañana de este jueves llegó una patrulla de Gendarmería junto a 2 motos. Ellos sí traían barbijos y guantes.

Los gendarmes se bajaron de la camioneta y preguntaban a los policías cómo se aplicaba el protocolo de restricción en las fronteras.

Gendarmería reforzó el control fronterizo.(Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

En el lugar el flujo de autos y camiones es constante. Por momentos hay más de una cuadra de fila esperando completar una planilla sanitaria con datos personales.

Si la persona es sanjuanina, se le aplica cuarentena y la debe cumplir en su casa. En el caso de que provenga del extranjero u otra provincia, se deriva a su lugar de alojamiento, que debe ser la casa de algún familiar porque los hoteles ya no reciben más turistas.

Todos los días ingresan por San Carlos camiones que distribuyen productos en diferentes emprendimientos de San Juan. Ahora a los camioneros se les hace completar el formulario y les notifican que deben cumplir una cuarentena por 14 días encerrados arriba del vehículo, según explicaron los encargados del operativo a DIARIO HUARPE.

“Pueden bajarse y trabajar en su justa medida”, dijo el suboficial Sánchez desde la garita de control en donde archivan los registros.

Las planillas se completan con datos personales y del vehículo que los transporta. Se le toma un número de teléfono y la dirección para individualizar al pasajero. Luego son enviadas diariamente a la Jefatura de Policía y ante casos sospechosos, al Ministerio de Salud Pública.

La ficha que deben completar los policías en el ingreso a San Juan (Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

En el control todavía no había ambulancias ni puestos sanitarios ni médicos que pudieran atender en primera instancia a las personas con síntomas compatibles con el coronavirus. El domingo se activó el protocolo 7 veces en ese control: fue por pacientes que llegaron desde zonas riesgosas (Estados Unidos, Francia, Italia y España).

Algunos de los pasajeros tenían tos o dolor de cabeza y por eso los mismo policías llamaron al 911, que a su vez avisó al servicio de emergencia 107 y luego les hicieron un control médico en el Hospital Ventura Lloveras de Media Agua, en Sarmiento, a 13 kilómetros de San Carlos, según contó el oficial Carrizo.

El Ventura Lloveras es uno de los 6 centros asistenciales que acondicionó la provincia para la activación del protocolo en casos sospechosos de coronavirus.

DIARIO HUARPE visitó el hospital y no encontró a ningún directivo. Una empleada de seguridad privada de la empresa Aries dijo que las autoridades estaban recorriendo la zona de las caleras, en el departamento Sarmiento. Pese a la insistencia para hablar con algunos de los médicos, el pedido fue rechazado.

Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento (Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

Llegaron varios del extranjero

Graciela Moreno junto a su esposo y sus 2 hijas regresaron esta mañana a San Juan después de estar 18 días de vacaciones en Miami.

“Estamos prevenidos e informados del tema. Durante el viaje tratamos de evitar los amontonamientos de gente”, aseguró a DIARIO HUARPE.

Viajaron en avión y regresaron a Mendoza, donde tomaron la ruta 40 para volver a su casa en Santa Lucía.

“Estamos bien, no tenemos ningún síntoma”, dijeron.

La familia quedó en cuarentena, período en el que tendrán que estar en su casa: si no la cumplen, pueden ser detenidos por Flagrancia.

Los sanjuaninos que llegaron desde Miami fueron consultados en sus datos personales(Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

El aislamiento no les afecta en sus actividades laborales: la pareja trabaja de forma particular y sus hijas van a la Universidad Nacional de San Juan, que hasta el 31 de marzo está sin actividad.

Otro de las personas que ingresó por San Carlos fue Omar, un remisero sanjuanino que cruzó a Mendoza esta madrugada a las 5:58 a llevar un pasaje a la terminal.

“Trabajo día a día y con la cuarentena me cortaron las piernas”, dijo, mordiéndose los labios y agarrándose la cabeza.

Omar no sabía que pasando la frontera se le aplicaba la medida.

Franco llegó a San Juan desde Miami. (Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

A las 11 de la mañana, Franco, un sanjuanino de 20 años llegó a la provincia, también desde Miami: lo hizo con barbijo.

El chico estuvo desde enero en esa ciudad entrenando en su deporte favorito, el tenis.

Al conocerse algunos casos confirmados decidió regresar a San Juan. Su mamá lo buscó al Aeropuerto de Mendoza.

Ese lugar se transformó en las últimas horas en una “sala de espera” de aquellos que aguardan a algún familiar proveniente de distintas partes del mundo. El domingo el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez pidió el cierre del aeropuerto, algo que se puede concretar en las próximas horas.

(Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

Claudio, un camionero, dijo que los controles “están perfecto” pero tendrían que ser más estrictos: “No deben permitir que la gente salga de vacaciones o que circulen camiones con elementos que no son indispensables”.

Él distribuye alimentos de una empresa mendocina a distintas cadenas de San Juan. Por las características de su trabajo, se considera que el chofer de cargas “conduce en soledad” y no tiene posibilidades de tomar contacto con personas que podrían estar infectadas.

“Hasta el momento ninguna de las personas que ingresó a San Juan decidió volver a su lugar de origen”, sostuvo el oficial Carrizo.

La premisa del oficial no se vio reflejada en un contingente de jujeños que cruzó la frontera y pisó suelo sanjuanino en las últimas horas.

Los jujeños bajaron del colectivo y completaron el formulario. (Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

Se trata de 27 personas que llegaron desde el norte del país con el fin de trabajar en Mendoza, pero al no poder entrar los derivaron hasta el control de San Carlos. Los trabajadores no vinieron solos sino que trajeron a sus familias, algunos arribaron con sus esposas e hijos. Iban a pasar 3 meses en Mendoza trabajando en la olivicultura. A cada uno les pidieron los datos y no quedaron en cuarentena: emprendieron el regreso a Jujuy a través de La Rioja.

Debido a que como en este último caso la circulación no se detiene y que las provincias afectadas por el coronavirus ya son 11, el presidente Alberto Fernández empezará a definir la cuarentena total junto a los gobernadores de todo el país. La primera reunión de los funcionarios será hoy a las 17 en la Quinta de Olivos.

En caso de que la medida se aplique, la vida cotidiana de los argentinos en completo aislamiento se limitará a salir hasta el comercio o la farmacia más cercana.