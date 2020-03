Uñac endureció los controles en las fronteras: cómo entrar y salir de San Juan

El gobernador Sergio Uñac emitió un comunicado este jueves por la tarde informando el endurecimiento de las medidas contra el coronavirus.

"Conforme a las facultades que me otorga la Constitución Provincial, he decidido profundizar las medidas adoptadas hasta el día de hoy y para eso he firmado la norma que restringe el ingreso de toda persona que llegue a nuestra provincia", relató el mandatario.

La primera disposición indica que los extranjeros, nacionales y sanjuaninos que ingresen al territorio provincial por cualquier medio de transporte o lugar deberán denunciar el alojamiento donde se hospeden o su domicilio particular. Además, estarán obligados a realizar la cuarentena de 14 días.

En cuanto a los trabajadores de transporte de carga que ingresen a la provincia "serán considerados en tránsito si su estadía desde su ingreso no supera las 24 horas". "Solo podrán descender de la movilidad con las medidas de seguridad que les entregará la autoridad de aplicación provincial", añadió.

Por último, el gobernador señaló que las fuerzas de seguridad quedan facultadas para requerir toda la información pertinente en los ingresos a San Juan para constatar el cumplimiento de la cuarentena. "En caso de ser necesario podrán pedir el auxilio de las fuerzas de seguridad", dijo.

Desde el Gobierno remarcaron que las medidas serán implementadas hasta el 12 de abril y/o mientras dure la emergencia sanitaria. Y se suman a las anunciadas ayer por Uñac, entre las que todo local de elaboración y venta de comida solo podrán tener abierto para delivery o retiro del local. También la disposición del cierre de shoppings y la restricción de circulación de personas para evitar los contagios.