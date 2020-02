Convocan a la comisión de Acuerdos para analizar pliegos de embajadores

Los nuevos embajadores propuestos por el gobierno de Alberto Fernández para las distintas representaciones diplomáticas del exterior expondrán el martes próximo ante los legisladores de la comisión de Acuerdos del Senado, que deberán dar aval a los pliegos enviados a la Cámara alta para su aprobación.



La comisión que preside la senadora por Mendoza del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti recibirá ese día en el Salón Illia del Palacio Legislativo, desde las 10, a una docena de candidatos antes de emitir dictamen para que las nominaciones sean llevadas al recinto.



La intención de los legisladores es que esos pliegos reciban el acuerdo del pleno del Senado en la sesión que podría ser convocada el jueves 20, desde las 14.



Fueron convocados a la audiencia el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, propuesto como embajador en México; el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Uribarri, nominado para la embajada en Israel; el ex vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, candidato para Perú; y Rodolfo Gil, para Portugal.



También se incluirá a Alberto Iribarne, propuesto para Uruguay; a Jorge Argüello, designado como embajador en Estados Unidos; Alfredo Atanasof, para Bulgaria; Daniel Scioli, próximo representante en Brasil; y el chaqueño Domingo Peppo, quien irá a la embajada en Paraguay.



Además, serán citado el ex senador Fernando “Pino” Solanas, nominado para la Unesco; Mariano Kestelboim, candidato a la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi); y el ex diputado Carlos Raimundi, elegido para la Organización de Estados Americanos (OEA).



De todos modos, desde la Comisión de Acuerdos hicieron la salvedad de que, si bien esa docena de pliegos estará a disposición de los senadores, no todos los candidatos podrán estar, porque algunos ya se encuentran en su destino.