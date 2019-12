Costa aseguró que "la situación de la provincia de Buenos Aires es complicada"

El ministro de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia designado, Augusto Costa, aseguró hoy que "la situación de la provincia de Buenos Aires es complicada", pero advirtió que es necesario "darle tranquilidad a los bonaerenses de que ordenando las cuentas fiscales y cambiando la lógica de prioridades, se abre una nueva etapa".



El funcionario formuló esas declaraciones tras la asunción del gobernador Axel Kicillof, en La Plata.



"La situación de las cuentas fiscales es muy compleja. Hay un problema de déficit para cerrar el año muy importante y un perfil de deuda, que dada la estructura de ingresos de la provincia, es imposible que en estas condiciones se pueda resolver. Va a haber que trabajar en el tema", explicó.



Consultado sobre si la provincia cuenta con los recursos suficientes para poder pagar los sueldos y aguinaldos, el funcionario manifestó que: "Estamos trabajando para eso" y recordó que la ex gobernadora María Eugenia Vidal dijo que había dejado "lo suficiente como para que no hubiera problemas, pero estamos viendo por la deuda que deja acumulada".



Costa sostuvo que se presentará un proyecto de ley "para atender la situación de las empresas que están en mayor vulnerabilidad, para que no cierre una sola empresa más en la provincia".



"Hemos tenido una sangría absoluta en estos cuatro años", manifestó Costa y expuso que se atenderá "a cada una de las empresas para que puedan tener las mejores herramientas a su disposición".



El funcionario designado, que asumirá mañana junto a los integrantes del gabinete bonaerense, explicó que la nueva administración cuenta con "instrumentos para atender las urgencias desde lo crediticio, fiscal, tarifario y asistencia" y añadió que ese objetivo se logrará "en coordinación con el gobierno nacional y los municipios".



El ministro subrayó que "vamos a trabajar codo a codo con las cámaras empresariales y sectores productores para implementar primero medidas urgentes y una vez que podamos contener este serio problema de cierre de industrias y comercios, reactivar la economía", y aclaró que"la prioridad es atender las urgencias".



Costa analizó que ello puede lograrse "con instrumentos crediticios del Banco Provincia", apuntó que "hay que ver bien cuál es la situación impositiva con ARBA y qué apoyo se puede dar desde ese lugar" y otorgar "el resto de los instrumentos del ministerio de la Producción".



"Trabajaremos en conjunto con Nación y estamos muy esperanzados porque sabemos que desde ahora cambian los instrumentos de incentivos para la producción y eso abre una posibilidad de futuro a la industria y la producción bonaerense", manifestó.