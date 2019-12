Costa dice que "si hay algo que no está en orden en la provincia son las cuentas fiscales"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, afirmó hoy que si bien "el gobierno anterior trata de comunicar que deja los números en orden, si hay algo que no está en orden en la provincia de Buenos Aires son las cuentas fiscales".



En declaraciones a FM La Patriada, el flamante funcionario manifestó que "hay un déficit con respecto a lo que deja en la caja la gestión anterior: no se llega a cubrir las necesidades y hay deudas ocultas con proveedores o que no se explicitaron que hace que la situación sea complicada".



"Para que la gente tenga idea: en enero la provincia tiene un vencimiento de deuda de 570 millones de dólares. Con los recursos que tiene la provincia, es imposible de afrontar. Ello nos obliga a priorizar y hacer foco en los mecanismos que hay que llevar adelante para atender ese problema", graficó.



Costa manifestó que "son 12.000 millones de deuda en la provincia, de los cuales 9.000 millones vencen durante el próximo mandato, es una deuda a corto plazo y la mayoría nominada en dólares".



Sostuvo que "la provincia de Buenos Aires siempre necesita trabajar coordinadamente con el gobierno nacional, por suerte tenemos un presidente (Alberto Fernández) se lleva muy bien con el gobernador (Axel Kicillof) y tienen un mismo proyecto".



"El gobierno nacional va a priorizar la producción y el empleo, y pondrá todo el apoyo para revertir la caída de la economía. Eso implica que por la vía del ajuste no se va a seguir. Entonces, cuando cambia la política nacional eso beneficia directamente a la provincia, que es el corazón productiva de la Argentina", destacó.



Luego, remarcó la necesidad de "revertir esta economía especulativa, que genera incentivos para que obtenga altísimas ganancias el sistema financiero y que destruye la posibilidad de generar empleo productivo".



"Axel me encomendó trabajar con nación y utilizar los instrumentos disponibles que hay en la provincia", contó el economista y apuntó que "estaremos al servicio de la producción y el empleo".



Subrayó que debido a la actual situación social "lo mínimo que hay que tener es un compromiso enorme y gran sacrificio, porque la situación es muy delicada, hay que estar bien cerca de la gente y de los sectores más vulnerables".



Costa además trazó un panorama de la situación que recibieron y remarcó que "la provincia está en emergencia en muchos sentidos: social, educativa, económica, de seguridad, alimentaria, económica y productiva".



"Lo primero que hay que hacer es evitar que sigan cerrando empresas. Con instrumentos crediticios, impositivos, de asistencia técnica, transferencia tecnológica y de subsidios, vamos a buscar la herramientas que mejor atiendan los problemas de cada uno y darles un fuerte apoyo", dijo.