Coudet dijo que a la cancha de Racing "todos los equipos llegan para defenderse"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Racing, Eduardo Coudet, afirmó anoche, luego de empatar 0 a 0 con Banfield, que "al Cilindro todos los equipos llegan para defenderse".



Coudet, ante el empate frente al "Taladro", reveló su sentir en la rueda de prensa post partido al sostener que se iba "con una bronca bárbara por haber perdido estos dos puntos".



"Hubo un solo equipo en la cancha porque ellos vinieron a defenderse con ocho jugadores". estimó el "Chacho".



"A nosotros nos faltó el centro fino para meterla y además erramos muchos pases, pero el equipo se fue aplaudido y el arquero rival (el reaparecido mauricio Arboleda, que hacía siete meses que no jugaba) de nuevo fue figura", argumentó.



Coudet enfatizó que Racing "siempre tuvo la intención de jugar. Ajustamos en el segundo tiempo buscando con el juego aéreo, pero fue difícil generar con tantos jugadores rivales metidos en su área", insistió.



"Probamos con los volantes por afuera pero tampoco lo pudimos ganar, aunque hicimos muchas cosas buenas en este partido, algo que el reconocimiento de la gente demostró", agregó el entrenador "académico".



Y a tono con su inocultable molestia porque, según él, "a la cancha de Racing todos llegan para defenderse", se enojó conn un periodista que lo interrogó sobre el contacto que la dirigencia mantuvo a principios de semana con el entrenador Rodolfo Arruabarrena, ex Boca Juniors.



"Pensé que venía a esta conferencia para contestar del partido y no de otra cosa", disparó Coudet antes de retirarse.



La cuestión tiene que ver con que los directivos racinguistas están tomando recaudos a partir de la afirmación de las autoridades de Internacional, de Porto Alegre, quienes aseguran que contarán con los servicios del "Chacho", con quien ya se reunieron, a principios del año próximo, por lo que contrataron un técnico interino solamente hasta diciembre para esperar que él pueda desvincularse del club de Avellaneda.



La preocupación de la Comisión encabezada por Víctor Blanco es que Coudet nunca desmintió los dichos de los brasileños.