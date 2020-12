Covid: definieron quiénes serán los primeros sanjuaninos en ser vacunados con las 4.700 dosis

Una publicación en el diario La Nación consignó que San Juan recibirá una partida inicial de 4.700 dosis de la vacuna contra el coronavirus. En esa línea, desde Salud Pública aclararon que la comunicación que tuvieron con las autoridades nacionales fue por canales oficiales y para ese desembarco se tuvo en cuenta la población local.

“Es lo más lógico y equitativo en cuanto a la cantidad de dosis que llegan en este momento”, dijo a radio Estación Claridad la secretaria de Planificación, Alina Almazán.

La funcionaria precisó que estas dosis arribarán a la geografía local durante los últimos días de diciembre o los primeros de enero del 2021. Una vez que lleguen se iniciará de manera inminente con el esquema de vacunación, de acuerdo a lo que estaba previsto.

La secretaria insistió en que, debido a la escasa cantidad de dosis que vendrán en esta primera etapa, tendrán que subdividir a los grupos que inicialmente tenían en mente vacunar en primer término. Ahora apuntarán a un subgrupo dentro del personal de salud principalmente.

La lupa está puesta en aquellos que trabajan en las terapias intensivas de los hospitales públicos o sanatorios privados; los vacunadores que tendrán un rol clave en este periodo; y los agentes sanitarios encargados de los testeos para determinar pacientes con Covid-19. Estas personas serán los que iniciarán el proceso vacunatorio a nivel local.

“Sabemos que no va a alcanzar (las dosis) para todo el mundo, por eso hicimos prioridades de acuerdo a la exposición al virus en cada una de las funciones”, aclaró.

Al mismo tiempo la funcionaria sostuvo que con la llegada de más dosis se irá ampliando esos cupos para lograr cubrir a todo el personal sanitario y de seguridad considerados como ‘esenciales’ en la lucha contra la pandemia. También esperarán la aprobación por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) para aplicársela a las personas mayores de 60 años.

“Apenas llegue iniciaremos la campaña de vacunación”, insistió.

Originalmente se dio a conocer que iba a trabajar un grupo especializado durante las 24 horas para aplicarla en el menor tiempo posible. A esto Almazán sumó que pensaron distribuirla en vacunatorios que no sean centros sanitarios, sino que estén fuera del requerimiento diario de cualquier persona.

“La estrategia de vacunación planteada es muy diferente para el resto de las vacunas de calendario y la antigripal. Nos ha exigido planificar otra cosa para poder responder a la seguridad que requiere esta vacuna”, agregó.

En la misma sintonía se mostró Matías Espejo, secretario de Medicina Preventiva, en el programa Yo Te Invito. El médico sostuvo que planifican reacondicionar los hospitales de campaña y usarlos como centros de vacunación. Es más el Estadio Aldo Cantoni y el Polideportivo de la Escuela San Martín son dos de los establecimientos que ya están reacomodando sus instalaciones.

Por su parte, Almazán sostuvo que esperan descentralizar la campaña en los departamentos del segundo cordón provincial y los alejados: Valle Fértil, Jáchal, Calingasta e Iglesia.

“De acuerdo a la cantidad de dosis será la utilización de los centros de vacunación”, indicó la titular de Planificación.

En ese contexto, Almazán argumentó que la Nación les irá informando de las vacunas que serán para San Juan. Las mismas irán directamente hasta el centro que la requiera siempre y cuando se contemple la cadena de frío.

Respetaremos la decisión

La profesional insistió con que la vacuna es optativa, es decir, nadie está obligado a darse la dosis si así lo precisa. Señaló que todo el personal sanitario que quiera ponerse la vacuna tendrá acceso de acuerdo la cantidad que reciba la provincia.

La secretaria reveló que todavía no hay registros de médicos o enfermeros que decidieron no vacunarse por una u otra razón, sin embargo dijo que “es probable que entre los agentes de salud no quieran vacunarse y se va a respetar esa decisión”.