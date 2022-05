Covid: pese a la baja de casos en San Juan hay alerta entre especialistas por aparición de nuevos brotes

La baja de contagios generada luego de la aparición de las vacunas permitió a la sociedad retomar, en gran medida, su vida normal. Sin embargo, dos especialistas sanjuaninos aseguraron a DIARIO HUARPE que la pandemia todavía no terminó y el futuro aún no está asegurado. La aparición de nuevas variantes y la recuperación de los vuelos internacionales podrían generar rebrotes en el país, y la provincia no sería la excepción.

“Si uno ve lo que pasa en otros lados del mundo hay que seguir con cuidados, vacunación y vigilancia para evitar brotes y contener los contagios”, manifestó Rosa Contreras, jefa de infectología del Hospital Marcial Quiroga. La profesional se refirió a la situación que hay en China donde recientemente tomaron medidas de aislamiento por el Covid-19.

La médica señaló que si bien atrás quedaron los días en donde San Juan registraba centenares de casos por jornadas y las internaciones estaban copadas, sostuvo que no hay que bajar la guarda con los cuidados fundamentales. En esta altura del año pasado había 109 pacientes internados y ahora hay uno solo, según el último informe emitido por el Ministerio de Salud Pública. En ese mismo sentido, había 200 casos activos y en la última semana solamente hay 21.

Contreras advirtió que el regreso de los vuelos internacionales puede provocar la importación de nuevas cepas y por lo tanto un incremento de las infecciones. “La variante Ómicron es más transmisible, aunque no tanto en relación al aumento de la gravedad”, dijo.

La especialista explicó que el coronavirus tiene una mayor facilidad de mutación en comparación a otros como la gripe y, por eso señaló el valor que tiene la vigilancia epidemiológica. “Lo más importante es tratar de estar alerta y proteger a los grupos de riesgo”, expresó Contreras ante este escenario de incertidumbre que se da por la llegada de los primeros fríos y la combinación con los virus de la influenza.

Por su parte, el cardiólogo Gustavo Alcalá revalorizó el esfuerzo realizado para poder enfrentar la propagación del coronavirus. “Hemos alcanzado la inmunidad del rebaño si la definimos como un nivel de circulación que ya no causa emergencia para la salud pública”, expresó. Esto según dijo que fue gracias a la campaña de vacunación realizada y también la inmunización natural provocada por el brote de contagios que se dio durante enero.

"Lo que no se sabe es cuánto durarán los anticuerpos de las dosis y las infecciones naturales", aseveró.

Respecto a las nuevas variantes, Alcalá aseguró que podrían aparecer en China, aunque resaltó que hasta ahora las que surgieron han sido controladas. “Lo que importa es si la mutación desafía o no la vacuna”, manifestó. De esta manera, en el futuro no está descartada la aparición de cepas que resistan los componentes de los distintos inmunizantes que hay en el mercado.

Alcalá dijo que estamos en un buen momento pese a todo, porque antes teníamos en el país a 8.000 personas internadas y actualmente solamente hay 300. Destacó que el nivel de circulación de gente ha crecido en relación a épocas prepandemica y los contagios continúan siendo bajos, aunque pidió estar en alerta por un potencial rebrote.

21

Son los pacientes con la infección en curso que actualmente hay en San Juan.