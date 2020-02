CRA propone a la Mesa de Enlace realizar un cese de comercialización de granos y hacienda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) propuso a las otras entidades integrantes de la Mesa de Enlace realizar un cese de comercialización de granos y hacienda ante "la falta de respuestas" por parte del Gobierno nacional a sus reclamos de reducción de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria.



Ante la consulta de Télam, el resto de las entidades que conforman la Mesa de Enlace coincidió en que la propuesta de CRA deberá analizarse en el seno de sus respectivos consejos directivos, pero reconocieron que hasta el momento ninguna tiene un reclamo de sus bases en ese sentido.



"Atento a los múltiples reclamos generados en asambleas en todo el país decide CRA, por unanimidad, comunicar a la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) la necesidad de determinar fecha y modalidad de un cese de comercialización", indicó la entidad a través de un comunicado.



La decisión fue tomada por el Consejo Superior Directivo de CRA que sesionó hoy, la cual se le comunicó a Federación Agraria Argentina (FAA), a Sociedad Rural Argentina (SRA) y a la Confederación Intercooperativa Agropecuaira (Coninagro).



Allí, decidieron "canalizar los múltiples reclamos generados en asambleas realizadas en todo el país, en donde de solicitan respuestas del Gobierno y ante la ausencia de ellas realizar medidas de fuerza".



"Sin una agenda de trabajo conjunto con el Gobierno actual, y una relación campo- Gobierno que permita generar mecanismos que generen certidumbres, confianza y esperanza, es difícil avanzar", indicó la entidad.



Asimismo, CRA remarcó que "esto debe ser acompañado por un alivio de la presión impositiva agobiante que sufre la ciudadanía en su conjunto, como así también, la necesidad de disminución del gasto político, dando de esta manera señales en el sentido correcto".



Ante la consulta sobre la propuesta de CRA, las entidades dijeron estar "a la expectativa" ante dicha situación y que la misma será analizada puertas adentro y en la Mesa de Enlace.



Fuentes de la Sociedad Rural expresaron a Télam que en la entidad "están a la expectativa".



"Se va a plantear al interior del Concejo Directivo, aunque se reconoce que no hay ningún pedido de sus bases", agregó la SRA.



Por su parte, el presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni, comentó que todavía se "esperan definiciones del Gobierno" ante el diseño de segmentación de retenciones, aunque indicó que "no descartamos que se llegue a un cese de comercialización. Estamos a la expectativa".



En tanto, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, dijo que "seguramente vamos a analizar" lo expuesto por CRA, pero aclaró que todavía la entidad "no toma posición."



"Seguramente lo vamos a analizar, pero todavía no lo hemos hecho. Coninagro todavía no toma posición. Lo que sí en estos momentos todavía no ha habido repercusión interna en cuanto a la decisión de CRA", concluyó Iannizzotto.



La decisión fue adelantada ayer por el presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, quien en declaraciones radiales sostuvo que "desde las entidades hemos aguardado lo suficiente y me parece que esta semana se define un cese de comercialización sin ninguna duda".



Tras la decisión del Gobierno nacional de actualizar los topes de las retenciones a los productos agropecuarios en diciembre último y que llevó a la soja a tributar derechos de exportación de 30% y al maíz y al trigo, de 12%, agrupaciones de productores y autoconvocados realizaron múltiples asambleas y movilizaciones en rechazo a esta medida y ante el aumento de la presión impositiva.



Asimismo, tras la aprobación de la Ley de Solidaridad, el Poder Ejecutivo quedó facultado para aumentar la alícuota en tres puntos porcentuales más, aunque dicha medida todavía no se tomó.