Con octubre llegando a su fin, Halloween se consolida cada vez más en San Juan como una de las celebraciones más esperadas por chicos y adultos. Los locales de cotillón, alquiler de disfraces y tiendas temáticas experimentan un notable aumento en la demanda de productos relacionados con la Noche de Brujas.

En el centro sanjuanino y en distintos barrios, se pueden ver vidrieras repletas de máscaras, maquillajes, capas, pelucas, linternas y calabazas luminosas, elementos que se convirtieron en un clásico de esta fecha. El interés crece año tras año y la creatividad se impone: grupos de amigos, parejas y familias enteras buscan combinar personajes o recrear escenas icónicas del cine de terror.

Tanto niños como adultos disfrutan esta celebración. Foto: DIARIO HUARPE

“Todos están a full buscando sus accesorios, los distintos disfraces. Cada vez se festeja más Halloween. Hay presupuestos para todos los gustos”, aseguró Aniana Fuentes, propietaria del local Un Poco Loco, dedicado a la venta y alquiler de disfraces.

Fuentes explicó que el abanico de precios es amplio y se adapta a distintos bolsillos:

Caretas simples desde $960 a $1.000.

Modelos más rígidos y detallados, alrededor de $2.500.

Caretas con luces LED, que pueden llegar a $5.000.

Disfraces completos para alquilar, entre $15.000 y $50.000, según la calidad y el personaje.

Las máscaras más económicas se consiguen desde los $960. Foto: DIARIO HUARPE

Además, el alquiler requiere un depósito de $10.000, que se devuelve una vez que se entrega el disfraz en buen estado.

“Hay disfraces muy elaborados y otros más sencillos, pero todos buscan divertirse y ser parte del ambiente festivo. Este año hay más consultas que nunca”, agregó la comerciante, destacando que la tendencia incluye tanto a niños como a adultos.

Hay máscaras con mayor detalle y hasta con luz led. Foto: DIARIO HUARPE

Los personajes más pedidos este año son los clásicos del terror moderno: Pennywise, el espeluznante payaso de It, y Anabelle, la muñeca endemoniada inspirada en los casos paranormales de los Warren. También se suman disfraces de brujas, vampiros, zombies, policías y enfermeras, que nunca pasan de moda.

El fenómeno Halloween no solo se refleja en las ventas: bares, salones de eventos y boliches sanjuaninos preparan fiestas temáticas con concursos de disfraces, música y ambientaciones especiales, lo que impulsa aún más la demanda.

Las máscaras son una opción económica. Foto: DIARIO HUARPE

“Tanto grandes como chicos se suman a esta celebración”, comentó Fuentes, quien aseguró que el entusiasmo es generalizado. “Es una fiesta que combina creatividad, humor y algo de susto, pero sobre todo muchas ganas de divertirse”.

Halloween, de origen anglosajón, fue adoptado en Argentina con gran fuerza en la última década. En San Juan, el crecimiento es notorio: cada año hay más locales que ofrecen productos específicos y familias que organizan salidas o reuniones con temática tenebrosa.