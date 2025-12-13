Un hombre mayor de edad, conocido con el alias de “El Larguirucho”, fue detenido en las últimas horas en el departamento Rawson, acusado del robo de una motocicleta ocurrido el pasado 10 de diciembre. El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones Oeste, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

El hecho investigado tuvo lugar en el estacionamiento del supermercado Makro, ubicado sobre Lateral de Ruta Nacional N° 40 y calle Cano, donde fue sustraída una moto Rouser 200 cc. A partir de la denuncia, el personal policial inició tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor del delito.

En la jornada de este viernes, mientras realizaban recorridas en el interior del barrio La Estación, los efectivos observaron al sospechoso salir de una vivienda conduciendo una motocicleta de similares características a la robada. Tras verificar los datos, confirmaron que se trataba del rodado sustraído, el cual aún conservaba la chapa patente colocada.

Al advertir la presencia policial, el individuo intentó escapar, lo que derivó en una persecución por distintas calles del barrio. Finalmente, los investigadores lograron interceptarlo y proceder a su aprehensión.

Por disposición del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, Dr. Miguel Gay, el detenido y la motocicleta fueron trasladados a sede policial. El sujeto quedó vinculado a una causa por el delito de robo calificado, previsto en el Código Penal Argentino, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.