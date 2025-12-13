Más de 20 detenidos e imputados en un operativo federal por delitos sexuales contra menores

En un operativo de alcance nacional contra la explotación sexual infantil, la Policía Federal Argentina (PFA) logró la detención o imputación de más de 20 personas durante la primera semana de diciembre. Los procedimientos, ordenados por distintos fueros judiciales, se desarrollaron de manera simultánea en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro y Corrientes, como parte de investigaciones por delitos de abuso sexual, grooming y producción, tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).

Los allanamientos fueron el resultado de extensas tareas de inteligencia criminal y análisis forense digital realizadas por unidades especializadas de la fuerza. "Los procedimientos fueron el resultado de investigaciones complejas, con análisis técnico de información", destacaron fuentes oficiales de la PFA.

Despliegue en la provincia de Buenos Aires

El operativo de mayor magnitud se concretó en territorio bonaerense, con intervenciones en diez localidades:

Necochea: Un hombre de 30 años fue imputado y se le secuestró un teléfono celular vinculado al contacto de menores con fines sexuales (grooming).

Pergamino: Se imputó a dos hombres (56 y 55 años) y se incautaron teléfonos, chips y un pendrive por presunta tenencia y distribución de MASI.

Junín, Chacabuco, General Viamonte y González Catán: En allanamientos del 2 de diciembre, se identificó a una mujer de 49 años y a cuatro hombres de entre 20 y 40 años, vinculados a causas por producción y difusión de material de abuso infantil.

Chascomús: Un joven de 18 años fue imputado tras el secuestro de dispositivos electrónicos con material relevante.

Mar del Plata: Se incautaron computadoras, celulares y pendrives en varios domicilios, imputándose a cuatro hombres de 19, 22, 27 y 36 años.

Pavón (Exaltación de la Cruz): Se secuestraron discos rígidos, CD, DVD y consolas de videojuegos en el marco de causas por tenencia de MASI.

Detenciones en el interior del país

Las acciones se extendieron a otras tres provincias con resultados concretos:

En Entre Ríos, fueron detenidos Héctor Juan José Lemos (50) y Marcos Cayetano Villalba (67), por orden del Tribunal de Juicios y Apelaciones N°5 de Paraná. Ambos están imputados por violencia de género y abuso sexual agravado, y quedaron alojados en la Unidad Penal N°1.

En Río Negro, efectivos de Viedma arrestaron a Matías Sebastián Romero (30), quien tenía un pedido de captura vigente desde abril de 2023 por tentativa de robo.

En Corrientes, durante un control vehicular en la Ruta Nacional 14, fue detenido el ciudadano brasileño Sergio Adriani Brum Pereira, quien cuenta con un pedido de captura internacional con fines de extradición solicitado por la Justicia de Brasil. Fue trasladado a la base de la PFA en Paso de los Libres.

Investigación y protección de las víctimas

Todo el material secuestrado (celulares, computadoras, discos rígidos y soportes de almacenamiento) quedó bajo análisis pericial judicial para su desgravado y búsqueda de evidencia. Las autoridades enfatizaron que la identidad de las víctimas menores de edad permanece estrictamente protegida bajo los protocolos correspondientes, mientras las causas continúan su curso en la etapa de investigación.