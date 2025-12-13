Un nuevo femicidio sacudió a la ciudad brasileña de Itaúna, en el estado de Minas Gerais. Mirelly Cristina da Silva, de 21 años, fue asesinada de al menos 20 puñaladas por su exnovio, Vitor Caetano Figueiredo, de 22, en la puerta de su vivienda durante la mañana del jueves 11 de diciembre.

El ataque fue registrado por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo el agresor se encontraba oculto detrás de un muro y, al momento en que la joven abrió la puerta de su casa, se abalanzó sobre ella y la atacó de manera violenta. Mirelly gritó pidiendo ayuda, pero cayó al suelo mientras el atacante escapaba del lugar.

Personal de Bomberos encontró a la víctima tendida cerca del portón de la vivienda con múltiples heridas de arma blanca. Cuando la ambulancia arribó al lugar, los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento.

La investigación determinó que el crimen fue premeditado. Según explicó el comisario João Marcos do Amaral Ferreira, la pareja había mantenido una relación de tres años que terminó en marzo pasado, aunque el contacto entre ambos continuó. “Él conocía la rutina de la víctima, sabía sus horarios y frecuentaba Itaúna”, señaló el jefe policial.

De acuerdo a la confesión del propio agresor, el ataque fue decidido luego de enterarse de que Mirelly había iniciado una nueva relación. Compró el cuchillo el lunes 8 de diciembre, viajó desde Belo Horizonte la noche previa al crimen y esperó durante horas cerca de la vivienda hasta que la joven saliera.

“Hace tiempo que estaba pensando en cometer el crimen”, declaró Vitor ante los investigadores. El comisario Ferreira relató además que el acusado se mostró frío durante su testimonio, aseguró no recordar cuántas puñaladas dio y mantuvo una actitud indiferente.

Tras el ataque, el femicida se dirigió a la terminal de ómnibus de Itaúna y regresó a Belo Horizonte, donde fue detenido al arribar. Según su declaración, su plan era retirar dinero del banco, entregárselo a su madre y luego presentarse ante la Policía, aunque los investigadores dudan de esa versión.

El crimen generó un profundo dolor en la familia de la víctima. Fernanda Francine Eleotério Martins, hermana de Mirelly, recordó que la joven “era solo una niña de 21 años” y que había luchado toda su vida contra una enfermedad rara. También aseguró que la familia había tratado al agresor “como a un hijo” y que la relación terminó porque él era “tóxico”.

En diálogo con medios locales, la hermana reclamó justicia y advirtió sobre la reiteración de casos de violencia extrema contra las mujeres. “Es un femicidio tras otro. Todos los días vemos mujeres perder la vida. La policía los arresta y la justicia los libera”, lamentó.