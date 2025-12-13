Las hamburguesas de pollo se ganaron un lugar propio en la cocina cotidiana por su equilibrio entre sabor, textura y rapidez. A diferencia de las de carne vacuna, resultan más livianas, tienen un gusto neutro y permiten múltiples combinaciones de condimentos y guarniciones, lo que las vuelve ideales para comidas simples y resolutivas.

Esta versión casera apunta a quienes buscan una preparación rápida sin resignar calidad. No requiere técnicas complejas, tiempos de reposo ni ingredientes difíciles de conseguir. La clave está en mantener la receta simple y respetar una correcta cocción para lograr hamburguesas doradas por fuera y jugosas por dentro.

Publicidad

Con solo pollo picado, cebolla y sal, se obtiene una base versátil que puede servirse en sándwiches, acompañar purés, sumarse a ensaladas tibias o combinarse con vegetales al horno. Además, su cocción breve las convierte en una opción ideal para días de calor o jornadas con poco tiempo para cocinar.

Para prepararlas, se coloca el pollo picado en un bol amplio y se le agrega la cebolla rallada o picada bien fina. Se condimenta con sal y se mezcla hasta integrar. Luego se divide la preparación en cuatro o cinco porciones y se les da forma de hamburguesa, sin presionar en exceso para no perder jugosidad.

Publicidad

La cocción se realiza en una sartén apenas aceitada, a fuego medio, durante cuatro a cinco minutos por lado. Es importante no moverlas demasiado para que mantengan su forma. Una vez bien doradas y completamente cocidas, se retiran y están listas para servir.

Por su sencillez y adaptabilidad, estas hamburguesas de pollo se consolidan como una solución práctica para resolver almuerzos o cenas sin complicaciones, manteniendo un perfil casero y liviano.