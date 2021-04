Crimen de Pocito: la Fiscalía pidió que aparten a la jueza de la causa

A las 11 de este viernes comenzó la última audiencia para imputar al resto de los detenidos por la persecución y asesinato del joven Gastón Lima. En total son cuatro los acusados de darle muerte con alevosía y ensañamiento en lo que fue un ataque en patota. En esta oportunidad presentaron ante la jueza Celia Maldonado a Kevin Torres e Ismael Alberto Blanes. Pero la audiencia fue suspendida porque Fiscalía recusó a la magistrada porque no le dejó hacer preguntas al último de los sospechosos.

Los hombres se entregaron el jueves por la mañana con sus abogados y posteriormente fueron detenidos y llevados a la Central de Policía. En ellos pesaba una orden de búsqueda porque estaban prófugos de la Justicia, según dijeron fuentes judiciales.

Torres y Blanes recibirían la imputación este viernes, pero esto deberá esperar hasta que haya un juez subrogante en la causa. Es que los fiscales Adrián Riveros y Nicolás Schiattino presentaron un pedido de recusación contra la jueza Celia Maldonado, ya que argumentaron que la magistrada no les dejó hacer preguntas a Blanes negando así el derecho de defenderse al detenido y la producción de pruebas a Fiscalía, dijeron fuentes judiciales a este medio.

En la audiencia la magistrada manifestó que no era el momento para indagar Blanes. Ante esto los fiscales solicitaron la revocación, pero como no hubo respuestas se fueron finalmente a la recusación. Ahora un tribunal superior deberá decidir si sigue en el caso la misma jueza o no, dando lugar al pedido de Fiscalía.

Blanes y Torres en la audiencia de este viernes. Foto DIARIO HUARPE.

Un hecho similar a este había ocurrido durante una audiencia por el caso de la nena prostituida por su tía en el que estaban implicados Roberto "Fido" Galván y Carlos Hugo Cassab. Los abogados del empresario recusaron al juez Matías Parrón por dictarle la prisión preventiva a su defendido indicando que no había imparcialidad en el magistrado, pero un tribunal superior rechazó la recusación y Parrón volvió a su sillón.

Gonzalo Núñez y Matías David Iñón son los únicos imputados por el homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y por ser en concurso real de dos o más personas. Núñez fue el único detenido por los efectivos. En cambio, Iñón se entregó al igual que Torres y Blanes.

Según fuentes judiciales hasta el momento solo queda una persona prófuga por el hecho fatídico. También hay otro imputado, Gabriel Maldonado, pero está acusado de encubrimiento agravado por ofrecer escondite a uno de los sospechosos.

A Gastón Lima lo atacaron junto con su amigo el sábado 27 de marzo pasado. Aparentemente para robarle la moto. Según las sospechas los atacantes a bordo de un auto y una moto persiguieron por varios kilómetros a sus víctimas a los tiros y piedrazos. Una de esa fue fatal para Lima, que pegó en su cabeza y lo dejó agonizando por dos semanas hasta que finalmente murió. Su amigo Maximiliano Quiroga también sufrió la golpiza, pero sobrevivió.