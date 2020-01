Crisis en el Movimiento Cinco Estrellas italiano tras la expulsión de un senador

El canciller italiano y líder del oficialista Movimiento Cinco Estrellas, Luigi Di Maio, planteó que su fuerza política "no es una anarquía", tras la polémica interna que generó la expulsión de un senador que no quiso votar la ley de Presupeusto.



"Hacen falta personas que trabajen para obtener resultados, no visibilidad. El Movimiento es pluralidad, no anarquía", aseguró Di Maio en declaraciones que reproduce este viernes el diario La Stampa.



Los fuertes dichos de Di Maio se dan 24 horas después de la expulsión del periodista y senador Ginalguigi Paragone, sancionado por el tribunal interno tras su negativa a votar la ley de Presupuesto impulsada por el gobierno que forman el Cinco Estrellas y el Partido Democrático.



Paragone, que anunció este viernes que "de ser necesario" recurrirá a la Justicia ordinaria, había recibido el apoyo de otro de los líderes del Cinco Estrellas, el ex diputado Alessandro Di Battista, rival de DI Maio en la interna partidaria.



"Gianluigi es infinitamente más del Cinco Estrellas que tantos otros que se profesan así", planteó DI Battista en Facebook apenas conocida la expulsión.



Según agrega La Stampa, Cinco Estrellas decidió además otras 72 expulsiones de miembros de las bases del movimiento por las deudas de los aportes que deben hacer a la fuerza política.



La polémica por la expulsión de Paragone se suma a la reciente escisión de otros tres senadores que a inicios de diciembre dejaron el M5E para pasarse a la derechista Liga, y al anuncio del ahora ex ministro de Educación, Lorenzo Fioramonti, que a fines de diciembre dejó su cargo para formar un nuevo bloque como legislador lejos de Di Maio.