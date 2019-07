Cristina: “Debemos salir a convencer que es posible vivir mejor”

Cristina Fernández de Kirchner volvió a San Juan luego de 6 años y fue recibida por una marea de militantes peronistas que colmó el Estadio Aldo Cantoni para recibirla. En su discurso, aprovechando el homenaje a Eva Duarte de Perón en el aniversario 67 de su fallecimiento, le pegó con altura al actual gobierno nacional y pidió “salir a convencer amigos y vecinos que es posible vivir mejor”.

En el inicio de su alocución recordó a la madre de los descamisados, tras ver la obra teatral en su honor, y no dudó en decir que “tantas cosas de Evita siguen teniendo actualidad” y no dudó en ponderar “su amor incondicional por los pobres de la patria”. En este sentido comentó que “esto que por momentos parece historia es algo que también pasa ahora. Cuando los argentinos escuchan “ustedes piensan que tienen derecho a tener un celular o un plasma o algo parecido a la leche" se me viene a la cabeza esta frase de Evita sobre la dignidad de los pobres y los derechos". Con esto último fue más allá al decir que “nos quieren convencer que tenemos que tomar algo parecido a la leche”. Una frase que despertó el aplauso de los presentes, teniendo en cuenta las últimas declaraciones de la expresidenta cuando tildó a las segundas marcas de “pindonga” y “cuchuflito”.

También tuvo un afectuoso mensaje para los sanjuaninos cuando recordó una de sus visitas a la provincia junto a su marido, Néstor Kirchner. “Me acuerdo cuando vinimos con Néstor y yo era candidata a presidenta y vinimos a inaugurar el Centro Cívico, que había estado paralizado 30 años. Y la verdad que, recuerdo cuando Néstor habló y el Flaco le había mangueado, siempre para San Juan, y pidió el Estadio de Fútbol. Y me acuerdo que Néstor dijo que lo íbamos a hacer y que iba a venir a inaugurarlo como primer damo. Él no pudo venir, pero lo inauguramos igual”. Además agradeció el afecto recibido y dijo que “los sanjuaninos nunca me olvidaron, porque nunca los traicioné” y recordó que siempre militó desde el Partido Justicialista. Esto en clara alusión al senador y candidato a vice de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto.

Cristina también se dirigió a los militantes que quedaron afuera del Aldo Cantoni con un discurso mucho más político y con más dardos al gobierno de Macri. “No hay honor más grande que, luego de ser dos veces presidenta de este vendido país, siga teniendo el amor de todos ustedes. El amor de ustedes es mucho más fuerte. Yo voy a trabajar para que el pueblo sea feliz. Ustedes me conocen, saben lo que pienso pero fundamentalmente saben lo que soy”.

Para cerrar dejó un fuerte mensaje a la militancia. “Yo les pido que nos ayudemos, porque las cosas pueden cambiar. Necesitamos convencer y persuadir a vecinos y amigos que es posible vivir mejor. No se puede maltratar tanto al pueblo. El pueblo no merece este maltrato”.

José Luis Gioja también le habló a la militancia y aprovechó para agradecer la presencia de Cristina en San Juan. Por su parte, el gobernador Sergio Uñac, dijo que “el motor más importarte de una sociedad y de un proyecto político debe ser el amor. Los argentinos nos animamos a elegir un proyecto político donde todos podamos construir la felicidad del pueblo”.