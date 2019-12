Cristina Fernández recordó a Héctor Timerman a un año de su muerte

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó este lunes al excanciller Héctor Timerman a un año de su fallecimiento, con una dedicatoria en sus redes sociales en las que comparte el testimonio de la hija del exfuncionario en relación a la ausencia de justicia en la investigación del memorandum firmado con Irán durante su gobierno.

"In memoria de Héctor, el testimonio de la infamia", escribió Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter para recordar al excanciller de su gobierno, que murió víctima de cáncer hace un año.

La vicepresidenta posteó además la nota escrita por la hija de Timerman, Jordana, que publica en su edición de hoy el diario Página 12 bajo el título "Un año sin Héctor, muchos sin justicia". En la publicación, la hija delex canciller relata los últimos días de su padre y la forma en la que considera que el caso en su contra afectó el proceso de su enfermedad. "Cada avance del caso –o en su defecto su falta de avance– fue acompañado por un empeoramiento de la enfermedad que eventualmente le quitaría la vida", afirmó.

In memoriam de Héctor. El testimonio de la infamia. https://t.co/cNG12z4e9C — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 16, 2019

Jordana Timerman recordó "el 17 de octubre del 2017, el Día de la Lealtad" cuando lo acompañó a Comodoro Py para declarar en la causa. "No me dejaron entrar con él. Esperé afuera mientras lo acusaban de traición a la patria. Ese mismo día, un rato más tarde, lo llevé a la guardia del hospital. Lloraba por fuera y por dentro, incrédulo por la acusación y descreído que estuviese pasando en el sistema democrático en el que basaba toda su creencia política", reflexionó.

La hija del exministro menciona también en el artículo el impedimento que se le impuso a su padre para viajar a Estados Unidos para el tratamiento y lamenta que eso lo haya alejado de los médicos que seguían su evolución. Sobre el caso judicial del memorandum, Jordana Timerman señala que "duerme como un volcán, que ya arrasó con el pueblo a su lado". "Quiero pensar que ya no nos puede afectar, que ya hizo todo el daño que tenía que hacer. Pero cada vez que hay un titular, o una mención en un debate público, se me para un poquito el corazón. A veces creo que no estaremos libres hasta que se resuelva, pero a veces pienso peor: que nunca estaremos libres. ¿Qué significaría una absolución de una justicia en la cual nadie cree ni creerá?", se pregunta en el final de la nota.

La causa en la que fue acusado Timerman, y que alcanza también a la vicepresidenta, investiga la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, en la que sostenía que el pacto con Irán fue suscripto para "hacer caer las alertas rojas" contra los imputados iraníes y para reflotar las relaciones comerciales entre ambos países.

Fuente: Télam.