En exclusiva, DIARIO HUARPE revela una grave denuncia que radicó, hace exactamente un año, la psicóloga de la escuela a la que asistía el apuntado como criminal de la maza. En la exposición, la profesional apunta contra el padre del menor de edad, asegurando que -según los dichos del adolescente- este le propinaba golpizas “para que sea mejor persona”.

La denuncia radicada en la UFI Cavig tiene fecha del 18 de mayo de 2023, y fue presentada por la psicóloga del colegio al que asistía el menor en cuestión (identificado por sus iniciales; N.A.J.F), quien se constituyó como parte querellante del proceso.

En el texto de la denuncia se destaca que la profesional pertenece al Equipo de Apoyo y Orientación del turno mañana de ese establecimiento educativo, de gestión privada, y que durante la mañana de ese día entrevistó a N.A.J.F, quien en ese momento asistía a 3º año de la Secundaria, y tenía 14 años de edad.

En este sentido, aclara que el menor fue derivado por el director de la institución y una profesora de la materia Formación Ética y Ciudadana, quienes argumentaron que “no presta atención en clases y tampoco deja dar clases, no es violento, pero molesta en clase”. Por este motivo, se procedió a una entrevista en la que el joven “de buen agrado comentó que, asiste a un psicólogo al que le habría contado que sería agredido físicamente por su papá cada vez que se porta mal”.

Asimismo y a modo de ejemplo, mencionó que en una oportunidad cuando él agredió a un niño en la escuela a la que asistía anteriormente, su padre le habría pegado con su mano semiabierta en la cara y en el estómago. Sin dudas uno de los pasajes más lamentables de la denuncia es cuando el menor manifiesta que “le hace falta que su papá le pegue más, para que sea una mejor persona”, por lo cual está interesado en iniciar clases de boxeo.

Según menciona la profesional, durante la charla el joven se angustió y le pidió que no dijera nada de lo confesado. Además, comentó que ese mismo día, pero algunas horas antes, mientras su padre lo llevaba al colegio, lo insultó porque estaba idiota, y el niño le respondió mal diciéndole “no me importa la escuela", a lo que su padre reaccionó pegándole en la cara dos piñas con su mano semicerrada, por lo que refirió tener dolor, aunque no se le observaban marcas visibles.

Por otra parte, el niño le confirmó que vive con su madre, y su padre es el encargado de transportarlo al colegio. A su vez, afirma que su progenitora está en conocimiento de que el padre lo golpea y que, incluso en una ocasión en la que el menor fue suspendido del establecimiento, la mujer le dijo a su exesposo: “No le pegués así”. De hecho, agregó que ella lo reta, pero no le propina golpes y es que con quien mejor se lleva, pero “no entiende que su padre le pega para corregirlo”.

Al parecer toda esta información solo fue confiada a su psicólogo y a sus compañeras de curso, a quienes les manifestó ser golpeado por su padre y encerrado en una habitación. En todo momento, el adolescente pidió a estas personas que guardaran el secreto.

Tras tomar conocimiento de estos cruentos detalles, la psicóloga junto con el director de la institución, activaron el protocolo “6515” de violencia intrafamiliar detectado en el ámbito escolar, por el que llamaron a la línea 102, para luego ser derivados a la UFI Cavig donde se radicó formalmente la denuncia. Además, se puso en conocimiento de la situación a la supervisora de Educación Privada, por lo que el Ministerio de Educación estaba al tanto de los padecimientos del menor, mucho antes de que se convirtiera en el principal sospechoso de un hecho que conmovió a toda la provincia, y por el cual murió una mujer de 71 años.