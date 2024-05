Condenaron a perpetua a la “Hiena Humana”, el asesino serial en Córdoba

En las últimas horas se confirmó que Roberto Carmona, más conocido como la “Hiena Humana”, afrontará la pena de cadena perpetua, luego de ser hallado culpable en una serie de homicidios. En diciembre de 2022, el cordobés cometió un crimen del taxista Javier Bocalón, y también es conocido por otros crímenes en la provincia.

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 8° Nominación de la ciudad de Córdoba, con la presencia de Marcelo Nicolás Jaime, como presidente del tribunal, Juan Manuel Ugarte y Eugenio Pérez Moreno condenaron a una tercera cadena perpetua y se suman a las dos anteriores que ya había recibido y a una condena de 16 años de prisión.

Cuáles son las condenas de la “Hiena Humana”, quien fue condenado a otra cadena perpetua

Como se mencionó, Roberto Carmona llegó a su tercer cadena perpetua, sumado a una pena de 16 años que tiene por distintos crímenes que cometió. Para llegar a esta instancia, en el juzgado tuvieron en cuenta tres ataques de los cuales fue protagonista la “Hiena Humana”.

El primero de ellos es el asesinato de Javier Bocalón, un taxista que acuchilló en varias ocasiones tras amenazarlo para que le diera su vehículo. En aquella oportunidad, el asesinó logró fugarse de su custodia del Complejo Penitenciario de Sáenz Peña de Chaco, luego que le den un permiso para un encuentro íntimo con su esposa.

Roberto Carmona fue condenado en las últimas horas y en el juzgado permaneció encerrado en un cubículo blindado y con dos guardias a sus lados. Durante la sentencia, el acusado no se inmutó y no tuvo expresión alguna.

El estremecedor relato de la “Hiena Humana” sobre el crimen del taxista

Se conoció cuál fue el estremecedor relato de Roberto Carmona sobre el crimen del taxista. En aquella oportunidad confirmó que mató al taxista.

“Lo abracé, le puse la cuchilla en el cogote. Le entré un poco y le dije: ‘bajate porque te mato’. Él me dijo: ‘no me robes la herramienta de trabajo’ y yo le empecé a dar no sé cuántas puñaladas”, sentenció durante la rueda de confesiones.