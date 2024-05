El orden y la continuidad en el Partido Bloquista fue celebrado por Andrés Chanampa, pero el dirigente condicionó a Luis Rueda y le pidió que en las elecciones legislativas de 2025, “el partido tiene que tener lista propia de candidatos”. El actual vocal del Ipeem se refirió a la elección de Graciela Caselles como presidenta de la Convención.

Chanampa dijo en el Café de la Política que “el bloquismo, en la última elección, logró 19.000 votos en todo San Juan, es decir un número importante teniendo en cuenta de dónde veníamos tras muchos años sin tener tantos candidatos. Por eso es que creo que el año que viene, en las legislativas, el partido tiene que tener lista de candidatos propia y recuperar lo que hace años no ocurre”. El dirigente agregó que “es la oportunidad de ser parte de la contienda electoral”.

Esta afirmación va en línea con lo que ya expresó Luis Rueda en su momento tras ser elegido para un nuevo periodo, incluso Graciela Caselles cuándo asumió la presidencia de la Convención instó a los correligionarios a lograr el objetivo de que el partido tenga una lista de candidatos propios para las intermedias.

Respecto a estos dos referentes bloquistas, Chanampa indicó que “con Luis somos amigos de hace años, incluso él fue mi vicepresidente cuándo yo presidí la Juventud Bloquista, por eso es vamos a seguir trabajando juntos hasta el final. Por supuesto tuve discusiones, y fuertes, con Luis, pero siempre buscando lo mejor para el partido”.

Además, Chanampa se refirió a su apoyo a Graciela Caselles y dijo que “todos saben que yo tengo diferencias con Graciela e incluso son públicas, pero siempre fueron políticas y no personales. Teniendo en cuenta esto es que yo que siempre he sido orgánico, apoyé lo que las autoridades definieron y por eso es que los convencionales de Chimbas votaron de manera unánime a Graciela para que presida la Convención”, contó en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes de 10 a 11 por Huarpe TV en el 19.2 de TDA, YouTube, Twitch y Kick.

Por último, Chanampa se refirió a si volverá a candidatearse para la intendencia de Chimbas y dijo que “hace 30 años que estoy haciendo política y me tocó estar en todos los ámbitos. Trabajé para otros y también me tocó encabezar un equipo que trabajaba para mi candidatura, todo esto lo digo porque creo que en Chimbas se ha plantado una semilla que hay que aprovechar y por supuesto que me gustaría hacerlo, pero con esto quiero poner en valor que seguiré trabajando para fortalecer al partido que hace décadas que no tenía un candidato en Chimbas”.