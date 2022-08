La opinión pública se convulsionó luego que el fiscal federal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión para Cristina Fernández por la causa que investiga asociación ilícita en la obra pública. Esta bomba no interpeló a los legisladores nacionales que representan a San Juan y sin distinguir el espacio que representen, decidieron llamarse a silencio.

Como pocas veces se vio en los últimos años, los frentes oficialista y opositor a nivel nacional y provincial tomaron la decisión de llamarse a silencio sobre la causa de la que habla todo el país. Y en ambos casos decidieron atender los insistentes llamados de DIARIO HUARPE y buscan ganar tiempo para definir los pasos a seguir sobre el pedido de prisión a Cristina Fernández.

Así es que los legisladores que representan al Frente de Todos decidieron no atender las llamadas de este medio. Por esto es que Fabiola Aubone, Graciela Caselles y Walberto Allende dejaron a libre interpretación lo que opinan sobre el pedido de prisión a la vicepresidenta. Por lo tanto, no se sabe si están a favor o no de la denuncia de persecución mediática-política que lanzó el bloque oficialista.

En la misma línea, y de modo llamativo, los legisladores del frente Juntos por el Cambio tomaron la misma postura. Así es que Marcelo Orrego y Susana Laciar decidieron no opinar sobre el pedido de encarcelamiento a Cristina que solicitó el fiscal. Incluso los diputados de la oposición expresaron por intermedio del equipo de comunicación que en las próximas horas decidirán si lanzan un comunicado o no sobre el tema que se debate en todo el país.

El único de los seis diputados sanjuaninos que sí opinó fue José Luis Gioja. El exgobernador lo hizo desde sus cuentas de redes sociales y marcó el apoyo a la expresidenta al subrayar el comunicado que el PJ Nacional publicó y en el que denuncian persecución mediática-judicial contra Cristina Fernández.

Qué opinan los Senadores por San Juan

La Cámara Alta tiene a tres sanjuaninos que representan a la Provincia. Como pasó con los diputados, también decidieron no dar su opinión sin distinguir si son parte del armado oficialista u opositor.

Tanto Rubén Uñac como Cristina López, quienes forman parte del Frente de Todos, decidieron no opinar sobre el pedido de prisión que realizó el fiscal federal Diego Luciani. Esto a pesar de que el bloque repudió lo sucedido en la mañana de este lunes en la Justicia Federal.

En el mismo sentido se pronunció Roberto Basualdo, hombre de Juntos por el Cambio provincial y nacional. Que a pesar de ser opositor, no vertió ningún concepto, ni a favor ni en contra, sobre la causa que investiga sobre precios en la obra pública.