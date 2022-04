Crónica de una mañana sin colectivos: enojo de los sanjuaninos, que llegaron a trabajar en taxi y autos

Algunos puestos de artesanos de la peatonal, vacíos; estaciones de trasbordo de colectivos en las que solo transitaban policías que hacían prevención en la zona; playas de estacionamiento repletas con autos hasta en las puertas; boxes del ECO ocupados; puestos de golosineros cerrados y muy pocos vendedores ambulantes. Esa fue la postal del microcentro sanjuanino en la mañana de este martes.

Hubo momentos en los que las calles estuvieron vacías. Foto: DIARIO HUARPE.

Los ciudadanos estaban enojados. Algunos tuvieron que tomarse taxis para llegar a sus trabajos, otros sacaron sus autos particulares y los dejaron en playas y otros se juntaron entre varios para compartir los gastos del remis. Así llegaron en esta jornada a trabajar, aunque hubo algunos que directamente faltaron debido a las complicaciones para llegar a sus empleos.

A la mayor parte de las personas que hablaron con DIARIO HUARPE durante el relevamiento, el paro les significó un gasto extra. Una de ellas es Evelin Torres que se moviliza desde su casa en el Médano de Oro varias veces a la semana, algunas para ir al centro, otras para ir al banco y otras para llegar hasta el hospital para que atiendan a su bebé. “Hoy tenía que salir sí o sí para llevar al médico a mi nene, así que me tomé un remís que me cobró $800 para venir y eso me va a salir la vuelta”, contó.

Evelin Torres se movilizó desde su casa en el Médano de Oro en remis porque debía llevar al médico a su bebé. Foto: DIARIO HUARPE.

Otras de las que se vio afectada fue María Zárate, ya que en su casa no tienen vehículo y tuvo que buscar una alternativa para movilizarse. “Me tuvo que traer mi marido en bici desde la calle Necochea y Benavidez, donde vivo, hasta la municipalidad de Capital, donde trabajo. Muchos de mis compañeros faltaron por el paro”, comentó.

Esto también lo perjudicó a Luis Rodríguez, un sanjuanino que vive en La Serena y que cada tres meses viene a San Juan a pagar impuestos. Generalmente, se moviliza en la Red Tulum, a la que calificó como “un desastre” y “un negocio para algunos”. Debido al paro, se movió en un remís que, según comentó, le salió “bastante dinero”.

Lucía González fue otra de las que criticó el nuevo sistema de transporte público. “Es un desastre”, sostuvo. En esta jornada tuvo que ir al médico, así que optó por un remís que tomó junto a su marido, Ernesto Morales. Incluso, para asegurarse la vuelta, le tomaron el número de teléfono al chofer para avisarle directamente a él que los buscara. “Esto afecta a la gente mayor, a las criaturas de las escuelas y a los docentes”, comentó Lucía. Mientras que, su marido se mostró de acuerdo con estas palabras. “Los que tenemos que llegar sí o sí a algún lado no tenemos más opción que tomar el colectivo. Hoy tomamos un remís y se siente mucho el gasto en el bolsillo”, sostuvo Ernesto.

Lucía González optó por el remis para movilizarse en la mañana de este martes. Foto: DIARIO HUARPE.

En el caso de los kioscos, el propietario de uno de ellos, Gustavo Vargas, manifestó que la medida los perjudicó “bastante”. "Nosotros en el drugstore trabajamos desde las 7 y hoy se notó muchísimo que hubo menos gente por el tema de la SUBE, no hemos cargado ninguna. También con los chicos de la escuela que muchos compran la merienda acá y hoy han pasado muy pocos, esto afectó muchísimo las ventas”, comentó el dueño de un negocio ubicado en Rivadavia y Rioja.

A nlos kiosqueros la medida los perjudicò bastante. Foto: DIARIO HUARPE.

Como muchos recurrieron a los taxistas, estos creyeron que se les iba a incrementar el trabajo, pero no fue así. “Fue un día igual a otros porque hay mucha gente que no vino a trabajar, otras personas tuvieron que salir y recurrieron a nosotros, por eso hay un equilibrio”, manifestó el taxista Francisco López. El conductor dijo que “se nota la diferencia” con un día normal.

Otro de los trabajadores afectados fue Eduardo Sánchez, un artesano que realiza joyas con piedras naturales y ocupa un stand del municipio de Capital que se encuentra en la peatonal. Él contó que hace días las ventas vienen en baja debido a que estamos a fin de mes, los sanjuaninos gastaron gran parte de su dinero en Semana Santa y, además, estaba anunciado el viento Zonda y el paro de colectivos. Es por ello que aprovechó las horas para producir y armar la bijouterie que vende al público.

Mientras que, en las playas de estacionamiento vivieron este paro como un alivio al bolsillo debido a que estuvieron completamente llenas. “Veníamos con días medios parados y ahora con el paro de colectivos la gente está como loca, entra y sale todo el tiempo y nos da más trabajo a nosotros, no paramos ni un minuto”, sostuvo el trabajador de una playa céntrica, Miguel.

Las playas de estacionamiento estuvieron llenas. Foto: DIARIO HUARPE.

Finalmente, minutos antes de las 12 de este martes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) levantó el paro de choferes de colectivos que había comenzado a las 00 de esta jornada. Los trabajadores realizaron una asamblea en la sede gremial y resolvieron levantar la medida de fuerza.

Una vez concluida la reunión, desde la conducción gremial informaron que los colectiveros volverían a sus puestos de trabajo de inmediato, aunque se les debía dar el tiempo necesario para que se trasladen a las empresas de transporte y puedan comenzar a conducir las unidades.