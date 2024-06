¿Cuál tiene prioridad? Carlos Alcaraz decidió entre Wimbledon y los Juegos Olímpicos

En las últimas horas, Carlos Alcaraz dejó en claro cuáles son sus planes para lo que viene el mundo del tenis. El campeón del Roland Garros, en diálogo con el diario Marca, no se guardó nada y sorprendió con frases más que interesantes. De hecho, expuso que tiene intenciones de ir por el Oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, además de los otros torneos importantes que se aproximan.

Al comienzo de sus dichos, Alcaraz comentó: "Lo celebré con mi familia, con la gente que vino de Murcia, con mis amigos. Fuimos a cenar e hice todo lo que no estaba haciendo durante el torneo. Comí lo que no estaba comiendo por el tema del gluten y demás. Solté el pie del acelerador y me dejé llevar un poco. Había que brindar con un poco de champán, que también era la ocasión".

"Pero luego me fui temprano. Este lunes estoy en una nube. Hay que disfrutar este tipo de momentos después de todo el trabajo y el sufrimiento para ganar este tipo de trofeos. Esto lo tienes que compaginar con el disfrute, un poco. Voy aprendiendo con 21 años lo que necesito y no necesito, cómo hacerlo y cómo no. Me voy dando cuenta de que hay que compaginar el trabajo y el sufrimiento con días de descanso, en libertad, haciendo lo que me gusta y sentirme no tenista sino una persona normal", resaltó Carlos.

Los planes de Carlos Alcaraz

A su vez, el tenista español mencionó: "Eso te ayuda a aislarte y a despejarte la mente para volver a la pista al 100 por 100. Es complicado, pero los Juegos con cada cuatro años y es un torneo especial porque no juega para ti solo porque representas a todo un país, a todos los españoles. Este año elegiría un oro olímpico. En principio voy a Queen's, Wimbledon y los Juegos si todo va bien".

"Si no va bien en la gira de hierba adaptaremos cualquier cosa o hablaré con el equipo a ver qué hacemos. Yo soy más de llorar por frustración que por felicidad. Yo no lloro mucho y con el tema de la última lesión sí que he llorado un par de veces cuando tuve que perderme torneos que me hacían mucha ilusión", sentenció Carlos Alcaraz, analizando su futuro más inmediato.