Cuáles fueron los motivos de la clausura a dos locales: los dueños de uno se quejaron

Este domingo 14 de febrero en el que muchos sanjuaninos salieron a celebrar San Valentín, efectivos policiales clausuraron dos locales gastronómicos debido a que no cumplían con el protocolo Covid-19 que tiene el fin de evitar la propagación de coronavirus.

No se respetó el distanciamiento entre mesas ni entre comensales. Foto: gentileza.

Se trata de Glam Bar, ubicado en calle Uruguay, sin número en Media Agua, Departamento de Sarmiento y de Tierras Negras que está en calle 11, sin número, en el departamento de Pocito. Ambos fueron clausurados. Incluso, los propietarios del último lugar mencionado se quejaron a través de las redes por el accionar de la Policía y aseguraron que “no se puede trabajar así”.

Los bares están en Pocito y en Sarmiento. Foto: gentileza.

No obstante, trascendieron fotografías en las que se puede ver que no se respeta el distanciamiento social y que algunos de los asistentes no tienen colocado el tapabocas.

Con respecto a Glam Bar, lo clausuraron porque no había distanciamiento entre mesas ni tampoco entre los comensales y había alrededor de 40 personas que estaban bailando sin barbijo. Además, tenían vencida la licencia de expendio de bebidas alcohólicas. Los artículos que infringieron son el 98º, 99º, 142º y 162º Código de Faltas de San Juan.

Mientras que, en Tierras Negras tampoco se cumplía el distanciamiento entre las mesas y entre los comensales y no tenían vigente el informe de habitalidad. En este caso, infringieron los artículos 98º, 99º y 162º del Código de Faltas.

Qué dicen los artículos que no cumplieron

Artículo 98º: “Inobservancia de disposiciones legales: El que no cumpla una disposición legalmente dictada por autoridad competente será sancionado, conjunta o alternativamente, con pena de multa de hasta trescientos jus (300 J), decomiso, clausura, inhabilitación, trabajos de utilidad pública, demolición y/o arresto de hasta treinta (30) días, salvo que el hecho constituya una infracción más grave y tenga prevista una pena distinta”

Artículo 99º: “Inicio o desarrollo de actividad sin autorización previa: Quien inicie o ejerza una actividad comercial, industrial, de servicios o de cualquier otra naturaleza, permanente, temporaria o ambulante, sin contar con la habilitación previa, provisoria o definitiva de la autoridad competente, según las normas que rijan en la materia o cuya licencia o autorización se encuentre vencida o haya sido revocada; será sancionado, conjunta o alternativamente, con pena de multa de hasta mil jus (1000 J), clausura, demolición de la obra, si así correspondiera, o decomiso. La autoridad competente también podrá disponer sanción de arresto de hasta quince (15) días, sin perjuicio de la aplicación de las medidas preventivas dispuestas por la legislación vigente. Igual sanción corresponderá a quien ejerza o realice una actividad distinta para la cual fue autorizado un local, sin antes haber obtenido la habilitación definitiva para la nueva actividad”.

Artículo 142º: “Expendio de bebidas alcohólicas. Habilitación: El que no esté habilitado para el expendio de bebidas alcohólicas o no cumpla con la limitación horaria para su venta conforme las condiciones establecidas en la legislación especial será sancionado, conjunta o alternativamente, con pena de multa de hasta dos mil jus (2.000 J), inhabilitación, clausura y/o arresto de hasta treinta (30) días”.

Artículo 162º: “Normas sobre salud pública, sanidad e higiene: El que infrinja las normas vigentes en la provincia sobre salud pública, sanidad e higiene, salvo que la falta tuviera una pena mayor será sancionado, conjunta o alternativamente, con pena de multa de hasta tres mil jus (3.000 J), trabajos de utilidad pública, clausura, decomiso y/o arresto de hasta treinta (30) días”.

El descargo de los propietarios de Tierras Negras

Renzo Rodríguez y Leonardo Sansone, propietarios del local clausurado Tierras Negras, hicieron un video en las redes sociales donde cuestionaron la medida.

“Ayer (sábado) tuvimos una de las tantas inspecciones que tenemos en el negocio del personal de Leyes Especiales y nos han clausurado el local por falta de documentación y distanciamiento”, dijeron.

Rodríguez comentó que el tema de la documentación “no era” tan así debido a que ellos tienen la habilitación de Bomberos, Salud Pública y de la municipalidad en relación con el expendio de bebidas alcohólicas. Sin embargo, el hombre relató que los efectivos le pidieron el certificado de habitabilidad, pero estaba vencido. “Habíamos pedido el nuevo en enero porque el otro se había vencido. Está en trámite y tenemos el número del expediente”, señaló.

“Llega el inspector y te cierra el negocio como si fuéramos unos delincuentes. No podemos seguir trabajando así, nos vamos a fundir”, cerró.