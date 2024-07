Cuartos de final de la Copa América: tres de cuatro enfrentamientos ya se encuentran definidos

Con la conclusión de los encuentros del Grupo C, tres de los cuatro enfrentamientos de los cuartos de final de la Copa América están ya determinados. Solo queda pendiente el desenlace del Grupo D, cuya resolución se conocerá este martes. El enfrentamiento de Argentina vs. Perú en el Hard Rock Stadium y el de Chile contra Canadá en el Exploria Stadium de Orlando, fueron los primeros en afirmar la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni como pionero del Grupo A.

De esta manera, el seleccionado argentino se enfrentará en los cuartos de final a Ecuador, quien ocupó el segundo puesto del Grupo B tras empatar sin goles con México. Este encuentro está programado para el próximo jueves 4 de julio en el NRG Stadium de Houston. Aún se desconoce si Messi participará en este encuentro. Aunque los exámenes médicos del argentino descartaron lesiones graves, Lionel sigue con algunas molestias y podría ser reservado para los momentos cruciales del torneo.

Los equipos clasificados en cuartos de final de la Copa América

Uruguay aseguró su clasificación como líder del Grupo C al vencer por la mínima a Estados Unidos el pasado lunes. Los anfitriones del torneo quedaron eliminados al finalizar terceros en su grupo, tras la victoria de Panamá sobre Bolivia por 3-1. Panamá avanzó a la siguiente fase como segundo del grupo. Ambos seleccionados esperan conocer a sus rivales en cuartos de final, que saldrán del Grupo D.

Actualmente, la Selección de Colombia lidera el grupo D con seis puntos, seguido por Brasil contando con cuatro. Estos equipos se enfrentarán este martes, al igual que Costa Rica y Paraguay, quienes tienen las mínimas posibilidades de avanzar con un punto y cero unidades, respectivamente. Si la situación en el Grupo D no cambia, los cruces de cuartos de final serían Uruguay-Brasil y Colombia-Panamá.

Los próximos encuentros de la Copa América se disputarán de la siguiente manera, Argentina (1° Grupo A) vs. Ecuador (2° Grupo B), en el NRG Stadium, Houston el jueves 4 de julio, a las 22 horas. Venezuela (1° Grupo B) vs. Canadá (2° Grupo A), en el AT&T Stadium, Arlington el viernes 5 de julio, a las 22 horas. Uruguay (1° Grupo C) vs. Brasil (2° Grupo D), en el State Farm Stadium, Glendale el sábado 6 de julio, a las 22 horas. Colombia (1° Grupo D) vs. Panamá (2° Grupo C), en el Allegiant Stadium, Las Vegas el sábado 6 de julio, a las 19 horas.