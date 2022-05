Cuartos de final de la Copa Liga Profesional 2022: Días, horarios y sedes

Se definieron los cruces de los cuartos de final de la Copa Liga Profesional 2022, con los ocho elencos que pelearán por el título. Jugando a eliminación directa hasta conocer al campeón, cada uno de ellos mantiene la ilusión intacta de sumar una nueva estrella. Ahora, ya se sabe dónde y cuándo se llevarán a cabo, como así también las semis y final. A pocas horas del comienzo, entérate toda la información.

Siendo de ese modo Defensa y Justicia, que jugó el domingo a las 16.30, deberá disputar los cuartos el martes a las 21:30, con poco más de 48 horas desde el choque con Patronato. Si bien el Halcón pidió que se realice miércoles o jueves, finalmente se darán todos un día después, dos de ellos a las 19:15 y los otros a las 21:15. En frente estará Boca Juniors, que viene de levantada y amenazando con jugar un tanto mejor.

Entendiendo que el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires no aprobaría que se jueguen choques de River y Boca como local el mismo día, este lunes será clave para determinar lo que suceda. El Millonario deberá cruzarse con Tigre, que viene de perder 2 a 0 con el Xeneize de local. No será fácil para el conjunto de Gallardo, pero aparece como ligero favorito a avanzar a la siguiente ronda.

En cuanto a la fase de eliminación directa de la Copa Liga Profesional, las semifinales se efectuarán en Buenos Aires: una en Ciudad y otra en Provincia. El Tomás A. Ducó y el Ricardo Bochini Libertadores de América serían las posibles sedes para los encuentros que se darán entre los cuatro mejores planteles. Eso sería el fin de semana del 15 de mayo. Mientras tanto, la final verá acción en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el 22 de mayo.

Cruces de la Copa Liga Profesional

Racing vs. Aldosivi, en el Cilindro. (Martes 10 de mayo, a las 19:00).

Boca vs. Defensa y Justicia, en La Bombonera. (Martes 10 de mayo, a las 21:30).

Estudiantes vs. Argentinos, en UNO. (Miércoles 11 de mayo, a las 19:00).

River vs. Tigre, en el Monumental. (Miércoles 11 de mayo, a las 21:30).

*Cabe resaltar que esto está sujeto a modificaciones en las próximas horas.

Copa Liga Profesional.