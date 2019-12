Cuatro departamentos suspenden las fiestas de la Vendimia en señal de protesta por ley de minería

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Cuatro departamentos mendocinos suspendieron sus fiestas de la Vendimia en protesta por la ley minera 9.209 que habilitó el uso de sustancias tóxicas como cianuro, e indicaron que sostendrán esa decisión hasta que se vete la norma, a pesar del anuncio oficial que determinó ayer la suspensión de su reglamentación y convocó al diálogo.



Anoche, luego de las multitudinarias manifestaciones que se realizaron en diferentes ciudades de la provincia, las comunas de San Carlos, Maipú, Lavalle y Tunuyán avisaron que no realizarán sus festejos vendimiales departamentales.



Por otra parte, en las mesas de diálogo que comenzaron anoche, las actuales reina y vice reina nacionales de la Vendimia, María Laura Micames y Martina Mercol, se reunieron con el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y le plantearon su descontento.



En un comunicado difundido días atrás, la comisión de reinas de mandato cumplido Corenave solicitó que "no se realice ningún acto previsto para la Vendimia 2020, hasta que se de marcha atrás con esta reforma que pone en peligro nuestro recurso más preciado que es el Agua",



Tras varios días de cortes de ruta, manifestaciones y protestas masivas en distintos puntos de la provincia, Suárez anunció ayer que no reglamentará "la ley (9.209, que modificó la ley 7.722 sancionada en 2007), y no estará vigente", aunque continuaron anoche las protestas de vecinos contrarios a la minería.



Suárez anunció también que se abriría un diálogo con distintas organizaciones y la Iglesia "para una gran convocatoria e información a la gente", que comenzó ayer con encuentros con el arzobispo Marcelo Colombo y el rabino Fabián Zaidemberg, entre otros.