Dady Brieva: “Nosotros le tenemos respeto al oficio del chorro”

Otra vez la polémica envuelve al humorista Dady Brieva. En recientes declaraciones, aseguró que si gana las elecciones la fórmula Fernández- Fernández deberían liberar a los presos políticos, en referencia a los exfuncionarios K investigados por corrupción.

De invitado al piso de Involucrados, el actor opinó sobre una frase de Juan Grabois que tuvo gran repercusión. "Si hubiera tenido que juntar cartones, hubiera salido a chorear de caño", había manifestado el dirigente social.

Mariano Iúdica, el conductor del programa, le recordó al invitado que Grabois provenía "de la clase alta" y, enseguida, Dady acotó: "A lo mejor por eso no le tiene tanto respeto, como le tenemos nosotros, al oficio del chorro. Hay que tener un oficio, hay que tener know how para eso, no es para cualquiera".