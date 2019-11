DAI se manifestarán por el retraso en los pagos

Nuevamente las Docentes Auxiliares Integradoras comenzaron a tener retrasos en los pagos por lo que decidieron manifestarse el viernes en la puerta del Ministerio de Desarrollo Humano para exigir una respuesta. La última ocasión en la que tuvieron este problema fue a mediados de año y, tras la amenaza de no comenzar con las clases a la vuelta de las vacaciones de invierno, les abonaron lo adeudado.

“A la altura que estamos aún no han pagado, nos dicen que los expedientes están mal o que no están pero cuando vamos a entregar los papeles para facturar, te piden todo y revisan los papeles uno por uno”, contó sobre la problemática una de las afectadas.

De igual manera, las situaciones son diferentes, en algunos casos las DAI si están cobrando, en otros, aún no y no obtienen respuestas de las autoridades cuando se acercan a preguntar. Aunque, este no será el único de los reclamos, también se pronunciarán con respecto al monto del sueldo que actualmente es de $9.100 y aseguran que no les alcanza. Es que parte de ese dinero deben destinarlo al pago del monotributo y al servicio de transporte público que la mayoría utiliza de lunes a viernes para concurrir a dar clases.

MIRÁ TAMBIÉN Tras el corte de calle, les pagaron lo adeudado a las DAI

Con respecto a la cantidad de maestras que van a participar de la protesta de este viernes, no se sabe cuántas serán las que asistirán. Es que una de las DAI dio a conocer que todas adhieren al reclamo pero a la “hora de actuar” son pocas las que asisten. “Somos las mismas de siempre, son pocas las que pelean y terminan siendo beneficiadas todas”, manifestó la docente.

El reclamo anterior

El 10 de julio las Docentes Auxiliares Integradoras se manifestaron en las puertas del Centro Cívico y cortaron las calles de la zona para reclamar la ausencia del pago de sueldos. Es que desde que habían empezado a trabajar, en el mes de marzo, no habían cobrado ningún mes. Finalmente, tan solo un día después de la protesta, comenzaron a regularizar el tema de los salarios en la mayor parte de los casos. Hubo algunas demoras pero fueron debido a que faltaban expedientes o parte de la documentación.