Damonte será el entrenador de Huracán tras repentino retiro del fútbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Israel Damonte será el nuevo entrenador de Huracán luego de la repentina decisión de dejar el fútbol profesional, tras jugar el último semestre en Banfield.



El acuerdo con el "Globo", donde Damonte jugó entre 2018 y 2019, se cerró este mediodía en una reunión entre el presidente del club, Alejandro Nadur, y el representante del flamante DT, Juan Cruz Oller.



De no mediar inconvenientes, el ahora ex volante, que tenía seis meses más de contrato en Banfield, será oficializado en las próximas horas y mañana comenzará la pretemporada al frente del plantel "quemero", que hasta el receso fue dirigido por Néstor Apuzzo.



Damonte, quien el próximo lunes cumplirá 38 años, jugó entre 2018 y 2019 en Huracán y el último semestre estuvo en Banfield, donde no tuvo mucha continuidad. En sus últimos años como jugador completó el curso de director técnico y tiene título habilitante.



A la espera de la confirmación de su cuerpo técnico, el desafío del futbolista identificado con Estudiantes de La Plata será levantar a un plantel que cerró el año en el puesto 20 de 24, con apenas 15 puntos, y sin la posibilidad de sumar refuerzos por la sanción que le impuso la Superliga a Huracán, por una deuda con Godoy Cruz.



Bajo la gestión de Nadur, quien ejerce el cargo de presidente desde 2011, esta será la segunda vez que el entrenador de Huracán será un debutante.



La primera experiencia fue en 2015 cuando Eduardo Domínguez se retiró del fútbol e inmediatamente asumió como director técnico, para llegar hasta la final de la Copa Sudamericana de ese mismo año.