Dancing Again le ganó por un cuerpo a Balompié en el Clásico Ayacucho

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Dancing Again, con la monta del jockey Martín Valle, ganó hoy por un cuerpo sobre Balompié el Clásico Ayacucho, una prueba de 2.500 metros que fue corrida en el décimo turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.



El ganador, un hijo de Heliostatic, pagó un dividendo de 3,50 pesos por boleto y empleó un tiempo de 2m 38s 64/100 para las 25 cuadras de arena húmeda.



El favorito Reik salió a marcar los tiempos de la carrera. Agarró la punta con la única intención de venirse de un viaje hasta el disco. No pudo. Faltando 300 metros fue superado por Dancing Again y por Balompié, quienes corrieron casi a la par los últimos 250 metros.



Reik fue seguido por Cósmico Romano y por True Dreams. Más atrás vinieron Dancing Again y Balompié. De esta manera dieron la vuelta hasta ir entrando a la recta final.



Ya en los últimos 600 metros Reik siguió primero, mientras que por atrás se acercaron Dancing Again y Balompié. La carrera cobró emoción y comenzó a definirse.



En la demarcación de los 300 metros finales Reik se apagó, perdió acción y fue superado por Dancing Again, que se colocó por el lado de los palos, y por Balompié, quien lo hizo por el lado de afuera.



Ya en los últimos 200 metros el duelo entre Dancing Again y Balompié fue interesante. De ahí al disco Dancing Again sacó una pequeña ventaja que terminó siendo de un cuerpo en el disco.



Tercero, a 8 cuerpos,entró el favorito Reik. La cuarta posición, a 7 cuerpos, fue para Gang Bang. Los parciales fueron de 26s 74/100 para los 400 metros, de 54s 23/100 para los 800 metros, de 1m 20s 09/100 para los 1.200 metros y de 1m 44s 35/100 para los 1.600 metros.



El hipódromo de Palermo no suministró los parciales de los 2.000 metros y de los 2.400 metros. Siempre, o casi siempre, hay problemas con los relojes en las carreras de fondo.



Dancing Again alcanzó hoy su octavo triunfo oficial sobre 19 carreras. Ganó con autoridad en los últimos 300 metros, cuando corrió al lado de Balompié. Su jockey, Martín Valle, hizo una gran labor al colocarlo por el lado de los palos y definir la carrera.