Darío Barassi volvió a San Juan para celebrar la Navidad y eligió compartir los mejores momentos en sus redes sociales. Desde su llegada, el conductor de Ahora Caigo mostró paisajes típicos de la provincia y el cálido recibimiento que tuvo, coronado con los clásicos pastelitos sanjuaninos que no pueden faltar en estas fechas.

En uno de sus posteos, Barassi escribió: “Si te digo que San Juan es más que vacaciones, haceme caso, bebé”, acompañado de una imagen del paisaje local. Más tarde, ya dentro de su auto y con los pastelitos, comentó: “Así me reciben en mi casa sanjuanina”, mostrando la cercanía con su tierra y la calidez de la familia.

Barassi mientras paseaba por San Juan.

El conductor llegó desde Buenos Aires para pasar la Navidad y se quedó a disfrutar del verano junto a su esposa Luly y sus hijas Emilia e Inés. Entre pileta y paseo por Zonda, Barassi vivió una jornada relajada y familiar, compartiendo la alegría de la provincia con sus seguidores.

Barassi en Zonda disfrutando de la pile con su familia.

Vale recordar que Barassi mantiene un vínculo especial con San Juan. Hace apenas un mes estuvo en la provincia participando de la Fiesta Nacional del Sol, incluso en la jornada inaugural en el Velódromo Vicente Chancay, reafirmando su rol como embajador de los eventos culturales y turísticos de su tierra natal.

Lo que publicó el conductor mientras viajaba a San Juan.