Un sanjuanino recibió una condena de seis meses de prisión en el Penal de Chimbas luego de propinar un golpe a un agente policial mientras estaba detenido en la comisaría.

Según fuentes judiciales, el hecho se registró el 7 de febrero, alrededor de las 16 horas, en la zona de calle Comandante Cabot, en Capital. Personal de la Comisaría 24ª se encontraba realizando recorridas de prevención cuando fue alertado por una mujer sobre un enfrentamiento entre dos hermanos en una vivienda cercana.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a los sujetos involucrados, quienes mantenían agresiones verbales relacionadas con acusaciones cruzadas sobre dinero que uno de ellos habría tomado de su madre para consumo de alcohol y sustancias. Uno de los hermanos se encontraba en evidente estado de ebriedad y muy agresivo.

A pesar de la presencia policial, ambos continuaron agrediéndose físicamente, lo que motivó que fueran reducidos y trasladados como contraventores a la Comisaría 28ª, jurisdicción competente de la zona. En la sede policial se labró el acta contravencional correspondiente.

Durante el ingreso al calabozo, uno de los acusados identificado como Jofre Suárez propinó un golpe de puño a un agente policial, alcanzando la cara del funcionario, quien llevaba lentes de lectura, provocando lesiones visibles en la nariz, sangrado y escoriaciones en el brazo derecho.

A raíz de la agresión, el agente radicó denuncia penal por lesiones, comunicándose con la Unidad de Atención Temprana (UAT). Se inició procedimiento especial de flagrancia, con conocimiento de la fiscal de turno. El caso quedó a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y del ayudante fiscal Eduardo García Thomas, bajo la carátula lesiones leves agravadas por ser funcionario policial.