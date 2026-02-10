La negociación paritaria docente en San Juan ingresó en una fase de máxima tensión. Luego de que el Gobierno provincial no presentara ninguna oferta salarial en la primera reunión del año, los gremios de UDAP y AMET endurecieron su postura y ya hablan abiertamente de un paro para el próximo 2 de marzo, fecha prevista para el inicio del Ciclo Lectivo 2026.

La definición surgió tras sendos encuentros con delegados y afiliados, en los que ambos sindicatos evaluaron el escenario salarial y resolvieron avanzar con un plan de lucha si el Ejecutivo no da respuestas concretas a los reclamos planteados desde diciembre pasado. El jueves, a las 14, las partes volverán a sentarse en la mesa paritaria y allí se espera la primera propuesta formal del año por parte del Gobierno.

Desde UDAP, el gremio con mayor cantidad de afiliados, la advertencia fue clara. La secretaria general Patricia Quiroga confirmó que, tras el plenario de delegados, “la mayoría se inclinó por realizar paro con movilización el 2 de marzo si no hay una respuesta oficial a nuestras demandas”. La dirigente explicó que el reclamo central es una recomposición salarial que contemple la inflación acumulada de diciembre, enero y febrero, además de una serie de correcciones estructurales en los ítems salariales.

En ese sentido, Quiroga detalló que el sindicato viene solicitando “desde diciembre pasado que se resuelva el aumento del radio del 4 al 7 para que quede establecido en un 20%”, además de una mejora en el ítem E60, que alcanza a cargos como directivos y maestros de grado. “Son, comparativamente, los que menos cobran”, sostuvo. A eso se suma el pedido de adecuar el E66 para que se liquide en proporción a la antigüedad.

La titular de UDAP aclaró que el gremio no exige una solución inmediata a todos los puntos, pero sí definiciones concretas. “No pedimos que se resuelva todo ya, pero sí que exista un plan de trabajo que nos dé la certeza de que en el mediano plazo se va a compensar lo que estamos demandando”, señaló.

En AMET, el clima es similar. Su secretario general, Daniel Quiroga, confirmó a DIARIO HUARPE que el gremio también resolvió avanzar hacia un paro si el Gobierno no presenta una oferta acorde. “En reunión de delegados se decidió que, si no hay una propuesta que compense nuestras solicitudes, vamos a ir a paro”, afirmó. Entre los reclamos, enumeró la recomposición salarial según el IPC de los últimos meses y la revisión de los ítems E60, E66 y A42, este último con el pedido concreto de elevar su valor.

El escenario deja al Gobierno provincial ante una semana clave. La reunión del jueves aparece como la última instancia para destrabar el conflicto y evitar una medida de fuerza que impactaría de lleno en el inicio del ciclo lectivo. Con los gremios alineados y un paro ya anunciado en el calendario, la paritaria docente entró en una etapa decisiva.