Un intento de robo fue frustrado en Capital gracias al aviso de una vecina y a la rápida intervención policial. Un joven de 18 años, identificado con el apellido Figueroa, fue detenido por la Policía de San Juan cuando huía con un televisor que había sustraído de una vivienda.

El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre calle Salta Norte, en el barrio Agua y Energía. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso ingresó al domicilio tras violentar una ventana situada en la parte posterior de la vivienda. Para lograr el acceso, escaló la pared medianera y utilizó una barra de hierro macizo, con la que rompió el vidrio.

La ventana dañada por el ladrón para entrar a la casa.

Una vecina que advirtió movimientos extraños en el lugar dio aviso al 911. Minutos después, personal de la Comisaría 2ª llegó a la zona y logró interceptar al joven cuando intentaba escapar. Al momento de la aprehensión, llevaba el televisor envuelto en una sábana de color naranja.

La víctima, un hombre de 61 años, constató los daños en la vivienda y aportó detalles sobre la forma en que el autor habría ingresado al inmueble. En el lugar, la Policía secuestró la barra de hierro utilizada para forzar la ventana.

Tras el procedimiento, el joven quedó detenido y a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia. La causa es investigada por el ayudante fiscal, Agustín Caballero Vidal, bajo la calificación de robo agravado por efracción y escalamiento en grado de tentativa.