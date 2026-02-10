Un ataque registrado en la localidad de La Reja, partido de Moreno, terminó con la muerte de Jonatan Maximiliano Requejo Pozzi, de 38 años, tras agonizar desde el sábado hasta este lunes. El hecho ocurrió frente a sus hijas y quedó registrado en cámaras de seguridad que captaron toda la secuencia del crimen.

Según fuentes policiales y judiciales, el homicida golpeó la puerta de la vivienda en Santa Cruz al 2700 alrededor de las 20.28 del sábado. La víctima abrió, incluso le dio la mano al sospechoso, quien comenzó a hablar: “Todo bien amigazo, estoy acá a la vuelta y…”. La frase quedó inconclusa debido a la aparición de un vecino en escena. Fue entonces cuando el agresor sacó un arma y disparó, impactando a Requejo Pozzi en el costado derecho, con salida por el lado izquierdo, mientras la víctima pedía a gritos a sus hijas: “Llamá a tu mamá, llamá a la abuela”.

Tras los disparos, el sospechoso escapó en un vehículo, cuya búsqueda es intensa, y las cámaras de seguridad permiten a los investigadores seguirle el rastro. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, ingresó a quirófano y permaneció internada en estado reservado hasta este lunes, cuando falleció.

La causa es investigada por la fiscal Carina Saucedo como homicidio agravado, y las autoridades trabajan bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas, aunque aún no se conoce el trasfondo del ataque. Por el momento, la fiscal solicitó un relevamiento más amplio de cámaras de seguridad en la zona y continúa con la toma de testimonios.

En la investigación interviene la Comisaría Moreno 7ª, que colabora con la fiscalía en todas las diligencias. La Policía busca intensamente al autor del hecho, quien quedó claramente identificado en los registros de video del crimen.