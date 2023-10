Darren Till explicó los motivos que lo apartaron de UFC y por los que pasó al boxeo

En las últimas horas, el expeleador británico de UFC, Darren Till, dejó contundentes palabras para sus fanáticos. El experimentado luchador dejó la compañía de Artes Marciales Mixtas hace pocos meses, luego de una racha negativa de peleas perdidas. Con el objetivo de acomodar sus ideas, decidió apartarse y ahora está enfocado en el boxeo sin guantes. En diálogo con The MMA Hour, no se quedó callado.

"Lo que pasó es que perdí mi pelea contra Dricus du Plessis en UFC 282, hablé con Hunter Campbell, director comercial de UFC, y me dijo: 'Hasta que todavía creo que tienes las herramientas'. Solo necesitas un poco de reorganización'. Le dije: 'Hunter, dame algo de tiempo para pensar qué quiero hacer con el futuro, porque todavía soy joven'. Lo cual, sé que lo soy. Todavía tengo mis mejores años en mí. Él dijo que está bien. Volé a Tailandia, lo pensé detenidamente y dije: 'Hunter, ¿puedo tomarme un tiempo fuera de UFC para poner las cosas en orden?", partió diciendo Till.

Por otra parte, Darren sostuvo: "Deja de pelear, de preocuparte por los cheques de pago y esto y aquello y las lesiones. ¿Puedo?'. Siempre he tenido la relación más directa con Dana White y Hunter. He dicho lo que pensaba y siempre he sido sincero con ellos. Nunca salí en los medios y los criticé una vez. Y ese es el acercamiento que tuve con ellos, y el acercamiento que ellos me devuelven. Dijeron: 'Hasta que te respaldemos porque siempre has sido así con nosotros y nosotros seremos así contigo'. Le dije: 'Gracias, Hunter'. Cuando esté bien y listo, me verán de regreso en UFC".

"Porque no es el dinero lo que me mueve. Sólo quiero ser un buen luchador. Y sé que en el pasado dije que quiero ser genial, pero primero tengo que volver a ser bueno. Eso es lo que fue. Sólo quería un tiempo libre. Tiempo libre de presiones sólo para pensar. Y obviamente, toda esta tontería del boxeo ha llegado ahora... y vamos a intentarlo durante los próximos dos, tres años, tal vez. Así fue como fue. En cierto modo hice una pequeña promesa, pero no prometí", admitió el británico.

¿Volverá a UFC?

Para cerrar, Darren Till sentenció: "No he aceptado nada hasta ahora. Probablemente aceptaré la oferta que me hará Misfits de golpear a Mike Perry por todo el ring. Estoy tratando de competir ahora, en noviembre o diciembre. Pelea, lo que sea. Sólo mojame los dedos de los pies. Y luego estaré buscando la pelea con Perry el próximo año. Quiero darle mucha importancia. Eso es todo. A ver quién puede agarrarlo. Lo más probable es que Misfits quiera hacer esa pelea, pero esa pelea se puede hacer en cualquier lugar, de todos modos. Se venderá pase lo que pase. Creo que será enorme aquí en el Reino Unido. 100 por ciento. Quiero volver a las MMA, obviamente".