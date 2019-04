De amor, muerte, robots… y gatitos, una antología para ver en el fin de semana

El monopolio rojo tiene un amplio catálogo y esto hace que se ocupe la mayoría del tiempo en decidir que ver.

Entre tanto contenido hecho bajo la demanda del algoritmo hay verdaderas gemas que esperan ser disfrutadas, es este el caso de la antología de cortos “Love, death & robots”.

Bajo la dirección de Tim Miller (Deadpool) y la producción de David Fincher (Mindhunter, House of cards) la serie muestra dieciocho cortos con temáticas de ciencia ficción abordadas desde la comedia, el terror y la fantasía. El formato de cortos recuerda a “Twilight Zone”, “Heavy Metal”, la más contemporánea “Black Mirror” y a las revistas pulp.

Hay que tener en cuenta que el título es algo tramposo porque no todos los cortos deben tener los tres elementos, ya que en algunos sólo hay robots, en otros algo de amor y gatos y en la mayoría, mucha muerte.

Hay de todo, viajes en el tiempo, viajes espaciales, saqueo de tumbas hasta yogures que llegan al poder porque como especie somos incapaces de gobernarnos.

Con una duración promedio de 10 minutos, cada corto está basado en un cuento, está animado por un estudio diferente y con técnicas que van desde el CGI hasta la animación tradicional, todo con un tono adulto que tiñe a la serie por completo.

“Love, death & robots” es el producto de una industria que no para de crecer y que confirma que la animación es algo más que una cuestión infantil.

Los más destacados

Three Robots

Una comedia que analiza a la humanidad, sus costumbres y modos de “funcionar” desde el punto de vista de tres robot que hacen un tour por un planeta tierra post apocalíptico.

Good hunting

es el único que toma la estética steampunk, una mezcla de época victoriana con máquinas impulsadas a vapor. Buena cacería está animado en un estilo tradicional y es como si Disney tuviera mangakas entre sus filas. Una historia de magia, honor y con una historia que emociona.

Zima blue

Zima marca un quiebre y se agradece que la serie exista ya que le da lugar a estas producciones. Con un estilo que no se vuelve a repetir, acá el color es un personaje más. Zima es la historia de un artista longevo que va a revelar un secreto frente al mundo. Un corto profundo, visualmente bello que deja craneando.

Suits

Cuando una amenaza extraterrestre llega la mejor defensa es subirse al tractor mecha más cercano. Este es un capítulo para estudiar guión ya que en lo que dura el mismo , se conoce a los personajes, se empatiza y se da el lujo de incluso tener una vuelta de tuerca.

The Witness

Es una fábula borgeana dirigida por Alberto Mielgo, uno de los consultores en Spiderman in to the spiderverse. Solo aportar que es una pieza estética por si sola.