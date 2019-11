De Felippe asoma como la principal alternativa de DT para sustituir a Sciacqua

Omar De Felippe asoma como la principal alternativa para sustituir al entrenador Mario Sciacqua y dirigir al plantel de Patronato de Paraná, con miras a lo que resta de la Superliga de fútbol de Primera División.



Si bien desde la dirigencia del club entrerriano hubo hermetismo en torno a la sucesión, una fuente de la entidad comentó a Télam que “ya hubo un primer llamado para conocer sus pretensiones”.



El ex técnico de Independiente, Olimpo de Bahía Blanca, Vélez Sarsfield y Quilmes, entre otras instituciones, aseguró “estar dispuesto a escuchar la propuesta” y quedaron en reunirse en las próximas horas.



Otro nombre que interesa es el de Gustavo Alvarez, ex DT de Aldosivi de Mar del Plata y Temperley, entre otros.



Mientras que Sebastián Bértoli, ex guardavallas y emblema de la institución, es “un nombre a considerar”, si presentara formalmente un proyecto para conducir al primer equipo 'rojinegro'.



Sciacqua presentó su renuncia en la tarde del martes, luego de la derrota 0-2 ante Godoy Cruz de Mendoza, en el estadio Presbítero Grella. El conjunto entrerriano, que lleva nueve cotejos sin victorias, está ubicado en zona de descenso, junto a Aldosivi y Gimnasia La Plata.



En tanto, el binomio compuesto por Martín De León-Ariel Giacinti condujo hoy en forma interina el entrenamiento que el plantel desplegó en el estadio, con miras al encuentro del domingo ante San Lorenzo, por la fecha 15 de la Superliga.