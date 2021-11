De ganar una banca en el Congreso, ¿sus acciones serían siempre en conjunto con su frente nacional?

En la previa de las Elecciones Generales de este próximo domingo, donde los sanjuaninos deberán votar para renovar tres bancas en el Congreso de la Nación, Yo Te Invito decidió apostar por la democracia y llevar adelante un “Debate de Ideas” con los candidatos de los cuatro frentes que serán de la partida electoral: Todos, Consenso Ischigualasto, La Izquierda de los Trabajadores y Juntos por el Cambio.

Más allá de que la idea fue bien recibida por los frentes electorales, en la práctica, Todos y Juntos por el Cambio avisaron que no participarían del debate. Con esto sobre la mesa, la dinámica del debate cambió, pero no así el objetivo de llegar a los sanjuaninos con las propuestas de campaña.

Es por eso que, mediante el uso de la tecnología y con el aporte de audios que enviaron los candidatos, se llevó adelante el “Debate de Ideas” con la ilusión de que en 2023, la predisposición y el respeto a la ciudadanía cambie en pos de una mayor democracia para todos.

Walberto Allende / Frente Todos

-Yo soy del Frente Todos y por supuesto represento al Justicialismo, pero no me olvido que a mí ya me eligió el pueblo de San Juan y si tengo el honor de ser elegido nuevamente no puedo dejar de lado mi compromiso para con ellos. Yo acompañé proyecto del gobierno nacional, pero cuando tuve que mostrar mis diferencias no los acompañé, un ejemplo fue el tema del aborto que iba en contra de mis convicciones.

Marcelo Arancibia / Consenso Ischigualasto

-De lograr una banca nosotros vamos a constituir nuestro espacio Consenso Ischigualasto que va a estar en la oposición. Nosotros seremos un espacio político que va a ejercer el control y pondremos límites al gobierno nacional, a Alberto Fernández, a Cristina Fernández, a Sergio Massa, a La Cámpora, ese será nuestro papel en el Congreso de la Nación. Es por eso que vamos a interactuar mucho con aquellos espacios opositores que tengan representación en el Congreso Nacional.

Cristian Jurado / Frente de Izquierda

-Los diputados del frente de Izquierda a nivel nacional pensamos todos los mismos, tenemos las mismas opiniones, porque todas las provincias son parte de un conjunto nacional y por lo tanto actuamos como un bloque nacional, habrá particularidades, pero muy rara vez uno vota una cosa y otro vota distinto. Por lo general en los grandes temas nacionales opinamos lo mismo y actuaríamos como bloque de Izquierda a nivel nacional.

Susana Laciar / Juntos por el Cambio

-Primero San Juan, que quede claro. Ante todo, los intereses de los sanjuaninos. A partir de allí la construcción de un país basado en la dignidad humana, que es la que te brinda el trabajo con crecimiento social, con desarrollo familiar. Somos un frente que tiene consenso en esas políticas y cuando surge el disenso se debate para que, en nuestro caso, siempre esté primero San Juan y los intereses de la provincia.