De Rueda a Caselles: “Perdió una oportunidad histórica de unir al bloquismo”

El próximo 29 de noviembre habrá internas en el Partido Bloquista y todo indica que el camino hasta esa fecha no será para nada tranquilo. El presidente de la Honorable Convención y aspirante a comandar el espacio centenario, Luis Rueda, disparó contra la actual presidenta Graciela Caselles al considerar que “perdió una oportunidad histórica de unir al bloquismo”. Esto en clara alusión a que ella impulsa la lista del concejal de Capital Jorge Godoy, rompiendo así un pacto que en su momento le permitió renovar sin oposición su banca nacional.

“Creo que Caselles es muy oportunista, debería haber esperado a que pase la interna y que en la Honorable Convención se planteara el debate de continuar o no con el justicialismo. En su momento me pidió que acompañara y ahora me critica mi cercanía con el proyecto del gobernador”, dijo Rueda en Radio Light.

En el mismo sentido apuntó que “yo también busco la independencia del partido. Yo logré los consensos necesarios para ir por la presidencia del partido y creo que Graciela (por Caselles) debería haber dado este debate en el partido, pero nunca convocó”.

Rueda habló también sobre la diputación que logró la presidenta en 2019 al decir que “ella me pidió que la acompañara, no podía ir como diputada nacional sin el apoyo del partido y nadie salió a discutir eso por pedido mío. Luego, ella me dijo que me iba a acompañar, pero por atrás operaba a otros candidatos. Caselles perdió una oportunidad histórica de unificar al bloquismo”.

El actual secretario de la Unidad Gobernación expresó que le ofreció a Caselles que vaya como presidenta de la Honorable Convención, a pesar de que muchos dirigentes de su espacio no estaban conformes. “Yo busco la unidad del bloquismo”, añadió.

Para cerrar Rueda declaró que tanto Caselles como Godoy, su contrincante en las elecciones del domingo 29 de noviembre, son oportunistas, ya que ninguno planteó la ruptura con el justicialismo antes de las elecciones donde consiguieron sus bancas. Además dijo que si quieren, para estar en igualdad de condiciones y competir sólo como dirigentes, todos deberían renunciar a sus cargos.