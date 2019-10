De Sousa denunció a la AFIP por "persecución" al grupo Indalo

El empresario Fabián De Sousa denunció hoy "persecución" al grupo Indalo en base a una denuncia que presentó tras ser excarcelado, y pidió que se incorpore esa prueba al juicio que se le sigue por el no pago del impuesto a los combustibles líquidos en su petrolera Oil Combustibles.



"Hay requerimiento fiscal con elementos suficientes para indagarlos, y si esto ocurre, pido que se incorpore" como prueba al juicio que actualmente se le sigue junto a su socio Cristóbal López y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.



De Sousa retomó hoy su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 3 y aludió a esta denuncia presentada por su abogado, Carlos Beraldi, y que está a cargo de la jueza María Servini y el fiscal federal Guillermo Marijuán.



De Sousa sostuvo en el juicio oral que hubo una "persecución" a indalo, y nombró a otros funcionarios de AFIP que forman parte de su equipo de abogados.



"De la pluma de ellos, sin el cumplimiento de lo establecido por AFIP, salió el cien por ciento de los actos de persecución. Hemos denunciado y la denuncia tiene que ver con lo que tratamos aquí", dijo a los jueces.



Beraldi presentó la denuncia penal luego de la excarcelación concedida a López y De Sousa, y el fiscal Marijuán la impulsó y pidió medidas de prueba a la jueza Servini.



A una primera imputación hecha por Marijuán y en la que pidió investigar al presidente Mauricio Macri, al ex titular de AFIP Alberto Abad, Nicolás Caputo, Mario Quintana, José Torello y Javier Iguacel, se sumó ahora una ampliación de su dictamen en la que entendió que "corresponde ampliar la nómina de investigados a Leandro Cuccioli", el actual titular del organismo recaudador.



De Sousa denunció el presunto "actuar de funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos que a partir de medidas adoptadas con relación a empresas de medios del Grupo Indalo, habrían impedido que pudieran acogerse al régimen de facilidades de pago de carácter general implementado mediante Resolución General de AFIP 4557/2019".



El fiscal pidió medidas de prueba, entre ellas, que se requiera a la AFIP "la documentación relativa a las firmas Telepiú SA e Ideas del Sur SA, respecto de su categorización impositiva -inclusiones, altas, bajas y modificaciones- y de existencia de requerimientos, todo en el período comprendido desde el mes de agosto del corriente año y la actualidad".