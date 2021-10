Decenas de motoqueros acompañaron al viudo de Natalia Acosta en su pedido de justicia

En inmediaciones del estadio cerrado Aldo Cantoni, decenas de motoqueros sanjuaninos se reunieron para acompañar a Juan Moyano en su pedido de justicia. El hombre sobrevivió a la tragedia de Circunvalación, en la que falleció su esposa, la docente Natalia Acosta. Ambos fueron atropellados, cuando viajaban en moto, por un auto Renault Logan. El conductor fue condenado tras un acuerdo de juicio abreviado entre fiscalía y la defensa, que fue homologado por el juez Andrés Abelín Cottonaro. Familiares de la víctima y de Moyano estuvieron en desacuerdo con la resolución.

La agrupación "Amigos de la Ruta San Juan" organizó la movilización, la primera oficial para pedir justicia por la maestra de primaria de 42 años, que murió el miércoles 28 de septiembre pasado al ser arrollada junto a su esposo por el conductor Arturo Gómez de 20 años, que circulaba por la avenida sin carnet y después de haber reprobado la prueba práctica en Emicar, situación que fue comprobada por la fiscalía Delitos Especiales, que se encargó de llevar el caso hasta la sentencia.

Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

La cita era a las 19 en la esquina de calles San Luis y Justo José Urquiza. Hasta allí arribaron integrantes de otros grupos de motoqueros, todos por una causa en común: acompañar a uno de los suyos. Natalia también era motoquera y compartía junto a su esposo la pasión por el vehículo de dos ruedas, inclusive antes de que ocurriera el siniestro vial fatal tenían pensado viajar al Valle junto a otras personas.

A las 20 inició la caravana de motos, que salió por calle Urquiza hacia el sur para tomar Avenida Libertador en dirección este. La primera parada sería la Legislatura y después la segunda y última, la Plaza 25 de Mayo. Juan iba como acompañante en una moto, que lideraba la movilización. Después, en la plaza se paró sobre el rodado ante los gritos de los manifestantes y el rugido de los motores.

Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

El viudo de Natalia estuvo inquieto y conmocionado durante toda la movilización. Cuando inició la caravana no pudo contener las lágrimas al igual que cuando finalizó. Antes de partir, Juan habló con DIARIO HUARPE. Se mostró agradecido por el apoyo de los motoqueros y aclaró que también estuvieron presentes referentes de la asociación Familias de Dolor y la Esperanza (grupo integrado por familiares de víctimas de siniestros viales).

"Si no podemos cambiar la condena (de Arturo Gómez), vamos a tratar de cambiar las leyes para futuro, para que no les pase lo mismo que a mí. Se tiene que cambiar, pido a los legisladores, al gobernador que intervengan para cambiar las leyes porque nosotros, las personas de bien, estamos desamparados", dijo Juan. "Me queda esta lucha, para pedir justicia por Nati", añadió conmovido.

"Todo lo que yo haga para pedir justicia no me va a devolver a mi esposa. Con Nati teníamos muchos planes, muchos proyectos, pero lamentablemente ya no la tengo más", expresó compungido.

En plaza se escucharon las últimas palabras. Uno de los motoqueros, designado como vocero por Juan, señaló que en la mañana del miércoles se reunirán de nuevo, esta vez en la puerta de Tribunales. Van a acompañar al abogado querellante de Juan Moyano, que hará una apelación a la sentencia de Gómez de tres años de prisión condicional y de cinco años de inhabilitación para conducir. El viudo quiere que el conductor del Logan vaya preso.

Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Según explicaron fuentes judiciales, con el nuevo sistema acusatorio, la querella puede presentar la impugnación dentro de los diez días hábiles posteriores al de la resolución de condena a pesar de que fue dictada dentro de un proceso de juicio abreviado, donde solamente puede participar la fiscalía, la defensa y el juez que tiene la decisión final del pacto de la pena.

La querella en la audiencia del juicio abreviado hizo reserva de la presentación de impugnación, según manifestaron fuentes del caso. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que ya no hay más instancias de apelación: hubo sanción en marco de lo que establece el Código Penal Argentino.

"La vida de mi vieja no vale tres años", dijo uno de los hijos de Natalia Acosta. Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Gómez reconoció su culpabilidad en el siniestro vial y por eso arribó al juicio abreviado. El joven pidió perdón, pero para Juan no basta. La pérdida de su pareja es irreparable, según expresó el sobreviviente a este medio.