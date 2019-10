Defensa de ex jefe policial de Santa Fe condenado por narcotráfico presentó un recurso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La defensa del ex jefe de la policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, presentó hoy un recurso de revocatoria de la orden de detención firmada el viernes último por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe que lo había condenado a 6 años de cárcel por el encubrimiento de un narco, informaron fuentes judiciales. En su escrito, el abogado Néstor Oroño, defensor de Tognoli, consideró que el ex jefe policial estuvo detenido durante 5 años y 3 meses, cumpliendo prisión preventiva en el marco de otra causa ventilada en los tribunales federales de Rosario de la que fue absuelto por el beneficio de la duda, y pidió que se dé por cumplida esta condena por el encubrimiento. El TOF santafesino había ordenado detener a Tognoli después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el fallo a finales del mes pasado por la causa por encubrimiento. De esta forma, con el recurso de revocatoria la defensa del ex policía intenta evitar una nueva detención, ya que con la prisión preventiva por la causa rosarina excedió el tiempo de la condena a 6 años de prisión dictada por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. La orden de detención fue firmada por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría, quienes condenaron a seis años de cárcel a Tognoli en 2015. El ex jefe policial recibió esa pena tras ser hallado culpable de "encubrimiento triplemente agravado por ser especialmente grave, haber actuado con ánimo de lucro y ser funcionario público, incumplimiento de los deberes de funcionario público e incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de delincuentes", entre otros delitos. Ante esa resolución del TOF, Oroño la calificó de ser un "disparate jurídico" debido a que, en su visión, se debe realizar el cómputo provisional de la pena y dar por cumplida la condena de 6 años ratificada ahora por la Corte.