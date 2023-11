El presidente electo de la Nación, Javier Milei, aseguró en múltiples declaraciones que tiene la intención de privatizar la obra pública. “No hay más plata, lo tienen que entender”, aseguró y, con esta afirmación, más de 3.000 obras quedarían paralizadas a partir del 10 de diciembre. En este contexto, múltiples voces salieron a cruzar la intención del primer mandatario y Vialidad Nacional no es la excepción. De hecho, el jefe del 9.º distrito, Jorge Deiana, aseguró a DIARIO HUARPE que en San Juan no serían muchos los privados que invertirían en la construcción de rutas y caminos, dado que no es redituable desde el punto de vista económico.

“La obra pública como tal tiene que responder al interés del territorio. Si es solo economicista, hay lugares que quedaría desprotegidos totalmente. Por lo tanto, provincias como San Juan y ni hablar de departamentos alejados pueden quedar desprotegidos”, indicó Deiana.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En este contexto, explicó que el modelo privado lo que busca es recuperar las inversiones y sacar crecimiento económico. En casos como San Juan, no habrá empresas interesadas en construir rutas, debido a la baja circulación de automóviles que hay en los caminos y la baja posibilidad de cobrar peajes. Para ilustrar esta explicación, Deiana puso de ejemplo a la Sección III de la Autopista San Juan Mendoza.

Publicidad

“Difícilmente una inversión, por ejemplo, de la Sección III de la Autopista San Juan Mendoza, de 100 millones USD, pueda recuperarse. Estamos hablando de que debería pagarse un peaje extremadamente caro, teniendo en cuenta que hay 6000 vehículos de TNA por día”, planteó el referente de Vialidad Nacional en San Juan.

De este modo, para Deiana, la fórmula de la institución debe seguir funcionando con el federalismo como bandera. Es que, si no se tiene en cuenta las necesidades de cada sociedad más allá de la economía, muchas provincias quedarán sin inversión. En materia vial, lo más rentable económicamente hablando sería Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba. Es decir, núcleos con gran movimiento de gente y, por ende, de vehículos. “No se pueden abandonar lugares que no son económicamente activos, porque mañana sí lo pueden ser, como el caso de Jujuy con el litio. El federalismo y el equilibrio se pueden perder”, aseveró.

Hasta el momento, el futuro de Vialidad Nacional como institución es incierto. Hay dichos que pueden develar qué es lo que piensa Milei sobre la misma. Por ejemplo, el diputado electo por San Juan, José Peluc, expresó que “Vialidad Nacional en la provincia es una oficina de licitaciones y ya no es lo que era antes”. Ante esto, la respuesta desde la entidad es que, quien tiene estas declaraciones, no está bien informado.

Deiana será el jefe del 9.º distrito hasta que Milei disponga sobre lo que sucederá en Vialidad, o bien, designe nuevas autoridades. Según dijo, no tiene novedades del próximo Gobierno nacional ni sabe cuál será el rumbo de la institución.

Otras voces en contra de la privatización

Para el referente de la CGT en San Juan, Eduardo Cabello, “no es viable en San Juan aplicar el sistema de participación pública privada de las obras porque no existe ninguna que sea rentable para el privado”.

Publicidad

Mientras que hay empresarios que también se manifestaron en contra de este sistema. Julián Rins, vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, indicó: “en San Juan es imposible que se realice porque no existen obras lo suficientemente rentables para generar interés de los privados”.

Por su parte, Miguel Gili, presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan, dijo que hay obras tales como El Tambolar, en la que los privados no tienen ningún tipo de interés, pero para el Estado sí es importante porque permite independizar a San Juan.

Dato

Son más de 3.000 obras que se frenarían a partir del 10 de diciembre en caso de que Milei decida parar la obra pública en toda la Argentina.