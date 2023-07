Una de las cuestiones que se estila cuando cambia el gobierno es variar el cargo del jefe de Sección de Vialidad Nacional, a pesar de ser un cargo completamente nacional. En este marco, el actual titular del organismo, Jorge Deiana, habló con DIARIO HUARPE y contó que él tiene energías para seguir “transformando cosas”, pero entiende que hay juegos de la democracia por lo que la continuidad no depende de él. Estas ganas se fundan sobre todo en una planificación parecida a lo que sería un Plan Quinquenal, con una serie de obras proyectadas en plazos de hasta cinco años, donde la prioridad principal es la autopista hacia Mendoza y el desarrollo de toda la zona oeste de San Juan.

De cara a una transición que durará más de cinco meses y con un cambio de gobierno con un color político diferente, los organismos no están desatentos a estas situaciones, debido a que los procesos políticos afectan, por obvias razones, las decisiones que se tomen. En el caso de Vialidad Nacional en San Juan, podría afectar a todas las obras planificadas. Es en este contexto que Deiana manifestó sus ganas de trabajar, sea en el lugar que sea, por el bien de la provincia.

“En San Juan hemos planificado todo, ahora si con esto del cambio del gobierno cambian las prioridades, es otra cosa. Esto es parte del juego de la democracia y nosotros trabajamos para eso. Mi intención es seguir transformando cosas, donde me toque. No tengo apetencias electivas ni mucho menos. No soy ajeno a la política, desde ya soy de un proyecto peronista, pero esto no me afecta desde el punto de vista ingenieril. Tengo que ver que la técnica debe acompañar a la política. Ahora, si me dicen si tengo energía para esto, me interesaría, pero dependen muchos otros factores que no son propios”, indicó el funcionario.